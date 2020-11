Laila og Tommy Hougaard glæder sig til at servere smørrebrød for sultne vordingborgensere. Foto: J.C. Borre Larsen

Ægtepar åbner smørrebrødsforretning

Siden har lokalerne stået tomme, men nu går ægteparret Laila og Tommy Hougaard og knokler med at sætte forretningen i stand, så de om kort tid kan åbne smørrebrødsbutikken »Bedstes mad«.

Det er første gang, at ægteparret kaster sig ud i et butikseventyr. Laila har tidligere arbejdet som smørrebrødsjomfru og i slagterforretninger. Det bliver hende, som dagligt kommer til at stå i »Bedstes mad«, mens husbonden kører lastbil.