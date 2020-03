Kun repræsentanter for bestyrelsen og direktionen vil sammen med dirigent og revisor være til stede ved årets generalforsamling i Møns Bank, oplyser direktør Flemming Jul Jensen. Foto: Møns Bank

Send til din ven. X Artiklen: Årsmøde gennemføres uden aktionærerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Årsmøde gennemføres uden aktionærerne

Vordingborg - 23. marts 2020 kl. 05:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver stadig afviklet generalforsamling i Møns Bank på onsdag, den 25. marts - men det bliver uden aktionærernes fysiske tilstedeværelse.

Det oplyser direktør Flemming Jul Jensen, efter at banken i denne uge måtte forholde sig til, at der nu er forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer. Før det var det 100 personer, og i den forbindelse tog banken kontakt til de aktionærer, der allerede havde tilmeldt sig årsmødet, med henstilling til, at de afmeldte sig igen. Og det har aktionærerne altså i stor stil accepteret.

- Vi har været i dialog med alle de aktionærer, der havde tilmeldt sig generalforsamlingen, og de har haft fuld forståelse for situationen, så alle har nu meldt fra igen, siger Flemming Jul Jensen.

Det betyder, at Møns Bank kan gennemføre sin generalforsamling i bankens egne lokaler, hvor der kun vil være repræsentanter for bestyrelsen til stede sammen med en dirigent og en ekstern revisor.

- Så kan vi holde det under 10 personer, siger Flemming Jul Jensen.

Generalforsamlingen bliver en ganske klinisk gennemgang, der overholder de nødvendige formalia, og i de tilfælde hvor der skal stemmes, har aktionærerne på forhånd haft mulighed for at afgive fuldmagt via bankens InvestorPortal.

Det gælder blandt andet afstemning om valg til repræsentantskabet, og ikke mindst bestyrelsens forslag om at udbetale 10 procent af overskudet fra 2019 i udbytte. Dette forslag fremsættes af bestyrelsen og det er altså i sidste ende også den, der bestemmer, om det skal fastholdes, men Flemming Jul Jensen understreger, at der set fra hans direktørstol ikke er noget i vejen for at holde fast i forslaget, trods den usikre situation verden lige nu står i.

- Ledelsesmæssigt mener jeg, det ville være forkert, hvis man omgjorde en beslutning uden at aktionærerne fik mulighed for at tilkendegive deres mening om det. Jeg mener bestemt også, det stadig er forsvarligt at udbetale udbytte, siger Flemming Jul Jensen, der påpeger, at udbyttet i alt beløber sig til fire millioner kroner af det overskud på 34 millioner kroner efter skat, som Møns Bank hentede hjem i 2019.

- Så vi kan stadig lægge godt til side, siger direktøren.

Et andet element af generalforsamlingen, som er imødeset hvert år, er uddelingerne fra Møns Banks Jubilæumsfond, som kommer foreninger og initiativer i bankens område til gode. Denne del vil i år blive afviklet som en del af beretningen, og modtagerne af donationer fra fonden vil få direkte besked.

Samtidig vil man på generalforsamlingen også orientere om, at man nu har fået Civilstyrelsens godkendelse af, at fonden godt må ophæves. Den idé har været vendt i bestyrelsen set i lyset af, at fonden er ved at løbe tør for midler, og nu er vejen altså banet for en egentlig nedlæggelse.

- Det vil så ske i løbet af de kommende år, siger Flemming Jul Jensen.