Coronahensyn har fået flere organisationer i år til at uddele gavekort i stedet for de traditionelle kurve og poser med julehjælp. Arkivfoto

Årets julehjælp fra mønske organisationer består mest af gavekort

Vordingborg - 22. december 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Årets modtagere af julehjælp på Møn og Bogø må for flertallets vedkommende selv ud at købe de varer, der ellers normalt ville blive overrakt i en julekurv- eller pose.

Flere af de organisationer, der hvert år giver hjælp til trængende familier, har nemlig i år valgt i stedet at give gavekort for at sikre mod spredning af Covid-19.

Det gælder eksempelvis Dansk Folkehjælp Vordingborg.

- Det giver så også den fordel, at folk selv kan bestemme, om de vil have det ene eller andet til julemiddagen, siger formand Poul Ejner Jensen om julehjælpen, der i år består af et gavekort på 1000 kroner til julegaver samt ét på 500 kroner til Rema 1000 til madvarer.

Det samme gør sig gældende hos Røde Kors på Møn og Bogø, der allerede uddelte gavekort den 14. december.

- Det er første gang, vi gør det, men vi måtte så også være tidligere ude, end vi plejer, for folk skal jo have tid til at købe ind, siger formand Kurt Jensen.

Stege Kirke har i forvejen tradition for at give gavekort i stedet for indkøbte varer, og det gør man også i år. Dermed er det, blandt de organisationer Sjællandske har talt med, kun Lions Møn, der har valgt at give pakkede julekurve.

De blev uddelt i går, hvor Lions på forhånd havde lavet aftaler med modtagerne, så medlemmer af Lions kunne køre ud, stille kurven på trappen, banke på døren og køre igen uden at komme i risikabel nærkontakt med nogen.

Det har flere steder været fremme, at presset på julehjælpen landet over har været ekstra stort på grund af coronaen med deraf følgende arbejdsløshed og lignende vanskelige situationer i familierne rundt omkring, men denne tendens er tilsyneladende ikke slået igennem på Møn og Bogø, hvor flere af uddelerne tværtimod har haft færre ansøgninger end tidligere.

Også her skiller Lions sig dog ud, da man i år fik omkring 20 ansøgninger mod blot 9-10 stykker sidste år, fortæller formand Jørn Elo Hansen. Hertil skal det dog også bemærkes, at sidste års antal var usædvanligt lavt.

- Vi ville gerne have haft flere ansøgninger i år og har tidligere været oppe omkring 30, men det er i hvert fald en klar stigning i forhold til sidste år, siger Jørn Elo Hansen.

Hos Stege Kirke ønsker kordegn Methe Novalund ikke at oplyse antallet af ansøgninger, men hun vil godt fortælle, at der kun har været halvt så mange i år som sidste år.

- Jeg ved ikke, hvad det skyldes - om folk har søgt andre steder eller ikke har været opmærksomme på, at de kunne søge hos os, selvom vi har annonceret det flere steder, siger hun.

Hos Røde Kors har man givet julehjælp til 28 familier, hvilket også er lidt færre end sidste års 31 modtagere.

- Men vi har så også måttet give fem-seks afslag, fordi folk har haft for mange penge i rådighedsbeløb og på den måde ikke har opfyldt vores kriterier, siger Kurt Jensen.

Hos Dansk Folkehjælp Vordingborg, som altså også dækker Møn, har antallet af ansøgninger været svagt faldende på Møn, men til gengæld stigende i kommunen generelt på andet år i træk.

- Jeg har kigget på det samlede antal fra 2017 til nu, og det ligger mellem 170-181, som var tallet i år. Så det sætter en lidt kedelig rekord, siger Poul Ejner Jensen, der i alt havde omkring 20 ansøgninger fra Møn og Bogø.

Og ved at hjælpe ni af de lokale familier, er der altså en del, lokalafdelingen ikke kunne hjælpe, men de er til gengæld blevet henvist til Dansk Folkehjælps hovedorganisation, som også uddeler julehjælp.

- Så jeg tror, langt de fleste har fået hjælp, siger Poul Ejner Jensen.