Årets frivillig: Man skal have tålmodigheden og netværket i orden

Vordingborg - 02. oktober 2021 kl. 18:47 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

- Den dag jeg ser de første unger springe i trampolinen, og det hele summer af liv - der kommer jeg nok til at fælde en tåre.

Ordene kommer fra Henrik Barnewitz, der i årevis har kæmpet for at skabe bedre faciliteter for idræt og bevægelse i Vordingborg.

Forleden blev han kåret til »Årets Frivillig« i Vordingborg Kommune.

- Da de ringede og sagde, at jeg var nomineret, og jeg hørte indstillingen, blev jeg meget ydmyg og beæret. Min oplevelse er, at de andre nominerede er nogle gæve folk, der laver et kæmpe stykke arbejde som frivillige. Så jeg havde overhovedet ingen forventning om, at jeg ville få prisen, siger Henrik Barnewitz, der blev rørt, da han blev kaldt op på scenen foran flere hundrede ligesindede.

- I virkeligheden tilfalder prisen jo os alle sammen. Uanset om man knokler for skakklubben eller møllelauget, er det alt det frivillige arbejde, der gør, at vi har vores foreningsdanmark i dag.

Henrik Barnewitz startede for 12 år siden Streetpower, der førte til visionen om en kulturfabrik. Den blev skrinlagt, men i stedet opstod IPS - »Idræt på Solbakken«, der førte til etablering af »Panteren«, der siden fik Vandhuset og blev til DGI Huset Vordingborg.

Rejsen stopper dog ikke dér. Gymnasten fra Nørre Alslev har ikke glemt sine rødder. Senest har han sat alle sejl til for at få etableret et nyt stort springcenter til gymnastik, leg og bevægelse for alle aldre i Vordingborg.

- Hvis jeg tænker tilbage på dengang i 2009, hvor vi sad foran den gamle Brifa-bygning, og jeg lancerede idéen om Aktivitetsfabrikken, har jeg ikke lavet andet end at kæmpe for det her siden. Heldigvis var der nogle andre, der købte Brifa-bygningen. Der havde slet ikke været plads nok med alle de aktiviteter og visioner, der er i DGI-huset i dag, siger Henrik Barnewitz.

Netværk er alt Han brænder for udvikling og for strategierne og processerne bag. Da Brifa-grunden blev solgt, og kommunen købte det gamle Panther Plast, samlede han IPS med blandt andre Thorbjørn Kolbo (S) og Michael Seiding Larsen (V), der politisk repræsenterede hver sin side af byrådssalen. Netværk har hele vejen igennem været Henrik Barnewitzs vej til succes.

- Netværk er afgørende. Uden de rigtige kontakter sker der ingenting. Vi var bange for, at kommunen ville bygge et rådhus på grunden. Fokus skulle være på idræt og kultur, så ved kommunalvalget i 2013 fik vi alle politikerne til at stille sig op foran et videokamera og fortælle, hvad de ville med området, fortæller Henrik Barnewitz.

Han betegner sig selv som en tålmodig mand - i hvert fald når det gælder frivilligt arbejde. Processerne er mange, lange og tunge.

- Uden tålmodighed ville jeg ikke kunne være blevet ved i så mange år. Mange andre ville have givet op, siger Henrik Barnewitz, der tror på, at man kommer længere med dialog end med brok.

Vendepunkt Dialog var også indstillingen, da han samlede de seks foreninger bag Springtosserne. Han brugte en del tid på at få dem i tale og sætte sig sammen for at drikke en kop kaffe. Snart kom der en hjemmeside og en Facebook-

gruppe, og døren til borgmesterkontoret blev sparket ind. Pludselig sad springtosser og politikere i en bus på vej rundt i landet for at se på springcentre.

- For mig blev det et vendepunkt. Jeg oplevede, at man ville lytte til græsrødderne. Og nu skal vi bygge et springcenter - det er vildt, siger Henrik Barnewitz.

- Om 10 år fylder Vordingborg Kommune meget mere på landkortet, når det gælder springgymnastik. Det skete på Nordfalster, da Eskilstrup Hallerne fik et springgravsanlæg. Pludselig ville alle unger gå til gymnastik, og de fik et hold i første division. Det vil også ske her, fastslår han.

Jeg gør det fordi andre har gjort det for mig Da Henrik Barnewitz som 13-årig blev spurgt, om han ville være hjælpeinstruktør i Nørre Alslev Gymnastikforening, sov han ikke hele natten. Han var pavestolt, og allerede året efter blev han instruktør.

Gymnastikken har ført ham til Afrika, Brasilien og rundt i Europa. Han har været konkurrencegymnastikinstruktør og instruktør for DGI Sydhavsøernes seniorlandsdelshold for de bedste gymnaster.

- Jeg gør alt det, jeg gør, fordi andre har gjort det for mig. Mine bedste venskaber har jeg fra gymnastikken. Mit hjerte banker for at se glæden og smilene i ungernes ansigter, høre musikken og se, hvordan de bakker hinanden op, siger Henrik Barnewitz og tilføjer, at man i nogle springcentre har en klokke, man ringer på, når en udøver laver et nyt spring. Så klapper alle - uanset om det er en kolbøtte eller en trippelrotation i flere retninger.

Valgfag gjorde indtryk Han gik på idrætsefterskole i Bøvling ved Nissum Fjord. Det var før Storebæltsbroen, så rejsen tog otte timer. På efterskolen stod forstanderen for et valgfag i foreningslære - hvordan man etablerer og driver en forening. Henrik Barnewitz var dybt fascineret. Gnisten i ham var tændt.

- Det fangede mig fuldstændig og brændte sig ind i mit hjerte. Jeg lavede de første camps, da jeg var 17. Selvfølgelig havde jeg ikke kunnet gøre det uden mine forældres opbakning, men det er de gode oplevelser fra dengang, jeg bygger videre på i dag, siger Henrik Barnewitz.

Han kom til Vordingborg i 1997 for at starte på læreruddannelsen med idræt og biologi som fag. Det var efter, at han som 28-årig fik skadet sin ryg under en udrykning på job hos Københavns Brandvæsen.

Det gjorde ondt at lægge karrieren som gymnast på hylden, men i stedet for at jamre kastede han sig over bestyrelses- og papirarbejde for ad den vej at give andre gode oplevelser.

Han nyder at sidde med i bestyrelser og arbejdsgrupper, hvor han møder politikere, embedsfolk og mennesker i det hele taget. Han kunne dog ikke drømme om at stille op til kommunalpolitik. De ting, han brænder for, er for specifikke.

- Gymnastikken har haft dårlige betingelser på Sydsjælland. Det er fedt at være med til at skabe noget, der stadig står om 50-100 år og mærke, at det man giver ud, kommer tilbage i form af andre menneskers glæde, siger Henrik Barnewitz.

Stadig masser af idéer Han tør ikke lægge sig fast på, hvad næste projekt bliver. Der er stadig et stykke vej, inden springcentret står klar og lever op til de oprindelige visioner.

Derudover er der resten af DGI-husets område, hvor både fodboldklubben og tennisklubben efter hans mening bør flytte ind, og hvor man bør købe mere jord, så man kan få anlagt et ordentligt mountainbikespor.

Haller til badminton og håndbold er også en del af hans vision samt store koncerter og mulighed for overnatning, når der er stævner og camps. Containerhuse med lejligheder med soveværelser, køkken og udsigt findes allerede.

Apropos containere kan de også indrettes til øvelokaler fulde af udstyr, så man med en brik eller et studiekort kan leje sig ind et par timer og spille musik.

Han har også en vision for Nordhavnen, der for ham at se er en uudnyttet perle. Han drømmer om samme liv ved vandet i Vordingborg, som man oplever ved de københavnske havne.

- Der er så mange andre fede byer, hvor det summer af liv og aktivitet. Det skal vi også have til Vordingborg, siger han.

Mere bevægelse til alle Henrik Barnewitz jublede, da Streetpower i 2010 vandt TV2Østs sundhedspris.

- Streetpower opstod som noget nyt. Det giver plads til alle - også dem, der ikke trives i formaliseret idræt. Her møder man unge, der for første gang får en succesoplevelse, fordi de for første gang kan noget. Kan de ikke stå på streetboard, kan de måske stå på skateboard, lave noget på airtracken eller er gode til bordtennis, forklarer Henrik Barnewitz.

Når det nye springcenter står færdigt, håber han, at Vordingborg Kommune beslutter, at alle skoleelever skal have seks timers idræt om ugen.

»Svendborgprojektet«, hvor Svendborg Kommune sammen med Syddansk Universitet har undersøgt effekten af flere idrætstimer, har dokumenteret, hvor meget det har betydet for børnenes sundhed og trivsel.

Nogle af de ekstra idrætstimer skal foregå i DGI-huset og springcentret, hvor instruktører på forhånd skal have undervist dagplejere, pædagoger og lærere i, hvordan de sammen med børnene kan tumle rundt i de forskellige faciliteter. Det vil løfte folkesundhedsprofilen i Vordingborg Kommune, hvilket er hårdt tiltrængt, siger Henrik Barnewitz.

- Når først alle børn har prøvet det i folkeskolen, vil de også komme i springcentret, når der om søndagen er åbent hus, hvor man for 30 kroner kan komme ind og tonse rundt. Derfor er det mig magtpåliggende, at springcentret bliver stort og bygget sammen med den eksisterende bygning, så man kan flyde mellem hallerne, fastslår Henrik Barnewitz.

Han har aldrig været i tvivl men fik alligevel for alvor styrket troen på springcenterprojektet efter en efterårsferie, hvor det lykkedes de nyetablerede springtosser at stable en gymnastik-camp på benene uden at have andet end et betongulv at byde på. Der blev kørt redskaber og instruktører ind fra alle steder, så 150 unger endte med at få en gymnastikfest uden lige.

- Det var uden faciliteter. Tænk så på alt det, vi kan, når vi har et springcenter, redskaber, padeltennisbaner, skaterområde og svømmehal. Det er derfor, jeg bliver ved. Det er glæden og gnisten til livet, der gør hele forskellen.