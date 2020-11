Sådan ser Præstegårdvej ned forbi skolen og kirken ud i dag. De store huller er lappet. Tidligere var den så ramponeret, at der var sat advarselsskilte op. Nu er den erklæret som ?offentlig vej? og dermed er der sat punktum for ejerskabsdebatten. Foto: Michael Thønnings

Årelang strid er slut:

Bårses kirke- og skolevej er nu offentlig

27. november 2020

En årelang strid om ejerskabet til et stykke af Præstegårdsvej er nu endeligt afgjort. Kommunen går nemlig ikke videre med sagen, der betyder, at vejen er erklæret for offentlig. Sagen om ejerskabet af den lille del af Præstegårdsvej, der går op mod Bårse skole og kirke varede flere år, før man sidste år- fra Vejdirektoratets side - sendte sagen tilbage til Vordingborg kommune.

Her var man fra forvaltningens side i begyndelsen af året klar til at hive flere beviser frem og køre sagen én gang til, men det er nu droppet.

- Der er blevet truffet en beslutning fra politisk side, så vi går ikke videre og den står nu som offentlig vej, fortæller Leif Kronblad fra vejafdelingen.

Sagen om Præstegårdsvej begyndte for et par år siden, hvor den var så hullet og ødelagt, at kommunen gik ind i sagen for at få ejer til at fikse den. Man mente nemlig at stykket var "privat fællesvej", med kirken og skolen som hovedejere. Private fællesveje skal ejerne vedligeholde, så forvaltningen lavede en fordelingsnøgle om hvem der skulle betale hvad. Her var lagt op til at skolen (og dermed kommunen) skulle betale den største del, men det klagede skolebestyrelsen over og man lavede en ny fordeling, hvor kirken skulle betale det meste. Det klagede kirken så over og de hyrede endda en advokat til at yde bistand med sagen. Her begyndte man at finde beviser frem, der viste, at den gennem tiden har været passet og ryddet som om det var offentlig vej, og kommunen lukkede den endda af i den ene ende, uden nogen form for høring, hvilket kun ville kunne lade sig gøre, hvis den reelt var offentlig.

Da sagen kom for afgjorde vejmyndighederne at Vordingborg kommune ikke i tilstrækkelig grad havde bevist, at vejen var privat fællesvej, men kommunen havde her mulighed for at prøve sagen igen- og planlagde det også fordi man mente, at have beviser for, at vejen ikke er offentlig.

Det blev dog ikke til noget. Sagen blev stoppet og vejen er nu blevet lappet med asfalt i og med det nu er kommunen der skal sørge for at vedligeholde vejen, der både sikrer adgang til skolen, kirken og et par private villaer.