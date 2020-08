Værestedet Åndehullet er et frirum, hvor tidligere stof- og alkoholmisbrugere kan støtte sig til hinanden, men nu er der et forslag om at lukke værestedet. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Åndehullet får politisk opbakning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åndehullet får politisk opbakning

Vordingborg - 29. august 2020 kl. 06:12 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan være, at brugerne af værestedet Åndehullet snart kan ånde lettet op. På det online budgetmøde torsdag aften, hvor en række lokalpolitikere fra en lang række partier sad klar til at svare på spørgsmål fra borgerne, var der stor modstand mod den foreslåede lukning af værestedet for tidligere misbrugere.

»En lukning af Åndehullet vil have vidtrækkende samfundsøkonomiske ulemper. Langt mere, end det man kan spare. Det gør mig virkelig ked af det, at det er et forslag«, lød en af kommentarerne fra Ken Spangsberg, der hurtigt mødte sympati hos flere politikere.

»Jeg er helt enig; lukning af Åndehullet er en helt forkert prioritering både menneskeligt og økonomisk«, lød det fra Alternativets Ann Busch.

»Åndehuller har en meget vigtig funktion for mange mennesker. Enhedslisten ønsker ikke at nedlægge Åndehullet. Det er ikke sårbare mennesker, der skal rammes af besparelser«, skrev Enhedslistens Mette Gerdøe-Frederiksen.

Også på den modsatte side af partiskællet var der opbakning til værestedet.

»DF går ikke ind for at lukke åndehullet«, skrev Dansk Folkepartis Marie Hansen.

»Det er bestemt ikke mit ynglings forslag. Jeg håber bestemt at vi kan komme uden om at spare her«, lød det fra Konservatives Daniel Irvold.

Borgmester Mikael Smed (S) har valgt at holde igen med de politiske løfter før budgetforhandlingerne, der officielt går i gang fredag 4. september, og før der ligger en endelig udmelding om særtilskud til kommunen. Derfor var han langt mindre konkret i sine svar under det online budgetmøde.

»Forvaltningen er bedt om at komme med et katalog - de har kigget på flere aspekter af tilbuddet men ikke alle. Tak for dit input til vores videre arbejde«, skrev han.

Også Karina Fromberg (V) valgte at gå den diplomatiske vej med sit svar.

»Forslaget om Åndehullet er forvaltningens, og derfor er det et forslag, som vi politikere skal drøfte i forhandlingerne. Men ja, der vil være både økonomiske og personlige konsekvenser i denne sag, og det er bestemt ikke en sag, som Venstre ønsker at støtte«, skrev hun.