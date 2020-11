Det bliver kun en gang om ugen, at man kan blive corona-testet i den gamle svømmehal i Vordingborg og ungdomsklubben i Stege.Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Åbningstider på nye test-steder møder kritik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åbningstider på nye test-steder møder kritik

Vordingborg - 11. november 2020 kl. 07:14 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det vakte glæde hos mange borgere i Vordingborg Kommune, da Region Sjælland mandag endelig kunne bekræfte, at der inde længe åbner to testcentre i kommunen.

Det var dog en streg i regningen for mange, da det hurtigt stod klart, at de nye teststeder kun vil have en enkelt ugentlig åbningsdag hver. Dermed vil mange stadig blive nødt til at søge ud af kommunen for at blive testet.

»Så man må håbe, at man får symptomer på det rigtige tidspunkt af ugen«, har en af de mange kritiske kommentarer lydt på facebook.

Man skal dog slet ikke benytte de nye lokale teststeder, hvis man har symptomer, understreger Søren W. Rasmussen, lægefaglig enhedschef i Region Sjælland.

- Testningen foregår i to spor, et for folk med symptomer og et uden. Folk med symptomer skal tage til Næstved eller Nykøbing Falster. Test-satellitterne i Vordingborg og Stege bliver for folk uden symptomer, forklarer han.

De to lokale teststeder vil begge blive bemandet med to podere, der efter planen skal kunne pode cirka 150 borgere hver i løbet af en arbejdsdag. Med andre ord kan cirka 600 borgere fremover blive testet i Vordingborg Kommune i løbet af en uge.

- Men vi kan hurtigt skalere op, hvis der opstår et behov, understreger Søren W. Rasmussen.

- Vi har test-biler, der kan køre ud med meget, meget kort varsel. Det gjorde vi i Ringsted med slagteriarbejderne, og det samme skete med brobyggerne på Masnedø, forklarer den lægefaglige enhedschef.

Årsagen til, at teststederne kun får en enkelt ugentlig åbningsdag skyldes, at man har prioriteret at få fordelt testkapaciteten ud i kommunen.

- Nogle kommuner vil gerne have det samlet i en by, hvor man så kan have flere åbningsdage, mens andre gerne vil have to steder, forklarer Søren W. Rasmussen.

Han understreger, at regionen også er under pres i forhold til at kunne få testudstyr nok. Ikke mindst set i lyset af, at regionen med kort varsel har måttet sende udstyr til Nordjylland. En indsats, der i øvrigt har været med til at forsinke åbningen af teststedet i Vordingborg. Det var nemlig planen, at test-satellitten i den gamle svømmehal allerede skulle have stå klar i denne uge, men nu er det først næste onsdag, at teststedet åbner.