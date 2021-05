Mock-uppen er cirka 2,5 meter i længden og omkring fem meter på det højeste sted. Den består af 27 kubikmeter beton, 6900 kilo armeringsstål, samt 16 for- og efterspændingskabler. Elementet udgør cirka halvdelen af brodragertværsnittet for den nye bro. Foto: Vejdirektoratet

Åbner med bid af bro i fuld skala

- Mock-uppen kan være med til at give et indtryk af størrelsen på nogle af de elementer, vi håndterer i vores arbejde med at bygge broen. Samtidig fortæller den om de nødvendige processer, der går forud for det egentlige byggeri, forklarer projektchef Niels Gottlieb.