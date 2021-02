Se billedserie Susan Ludvigsen og Kim Hemmingsen har ikke et øjeblik fortrudt, de kastede sig ud i at åbne restaurant på havnen i Præstø. Men at åbne ny virksomhed midt i en coronapandemi har ikke været let. Foto: Mille Holst

Åbnede restaurant midt i nedlukningen

Vordingborg - 06. februar 2021 kl. 09:03 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

At stable en ny restaurant på benene midt under en verdensomspændende pandemi er ikke let. Det har makkerparret bag Det Gamle Toldhuus i Præstø erfaret. Men de tror fortsat på fremtiden for deres restaurant - og nu er hjælpepakken fra staten også endelig nået frem. Det har været vanskeligt at drive virksomhed i 2020 på grund af de mange coronarestriktioner. Alligevel er der startet rigtig mange nye virksomheder i Vordingborg kommune.

Ifølge nye tal fra CVR (Det Centrale Virksomhedsregister), som regnskabsprogrammet Dinero har analyseret, blev der stiftet 325 nye virksomheder i Vordingborg Kommune i 2020. Det er godt nok et fald i forhold til 2019, hvor antallet var 348, men vidner dog om en tro på, at det nok skal lykkes.

Blandt de virksomheder, der slog dørene op midt under coronakrisen, er Det Gamle Toldhuus på havnen i Præstø. Her overtog Kim Hemmingsen og Susan Ludvigsen den gamle skipperkro 1. april.

- Blækket var knap tørt på kontrakten, så lukkede Danmark ned, fortæller Kim Hemmingsen, der altså ikke kunne åbne som planlagt, men måtte vente til sidst i maj måned.

- Vi kunne heldigvis begge blive i vores tidligere jobs til 1. maj, fortæller Kim Hemmingsen, der således ikke blev synderligt mærket at den forsinkede åbning. Derefter kunne restauranten nemlig holde åbent hele sommerhalvåret - med krav om afstand og så videre.

Sidst i april åbnede de det lille ishus i tilknytning til restauranten, og her kunne folk købe take away.

- Det, der har gjort mest ondt er alle aflysningerne i september, oktober, november og december. Det var der, vi skulle til at have selskaber, fortæller han og præciserer at aflysningerne først skyldtes at folk ikke ville gå hjem klokken 22 og senere fordi man ikke måtte være så mange mennesker samlet.

Da coronasmittetallene i december steg og steg, lukkede regeringen landet ned igen og dermed også Det gamle Toldhuus, der ikke har haft medarbejderne på arbejde siden 10. december.

Hjælpen endelig på vej I hele denne periode har Kim Hemmingsen og Susan Ludvigsen ikke været omfattet af nogen former for hjælpepakker. For at få del i hjælpen skulle man nemlig have startet egen virksomhed senest i 2019.

Med nedlukningen i december blev der dog åbnet for muligheden for at også helt nye virksomheder kunne få kompensation for tab af indtjening.

Men det har været svært for ejerne at finde ud af, hvad de kunne få af hjælp.

- Det værste er, at det har været svært at få svar på, hvad vi kan få. En ting er at gå på tv og sige noget (som statsminister, red.), men der går fire uger før der komme retningslinier, fortæller Kim Hemmingsen, der først i forrige uge, modtog lønkompensationen til de ansatte for perioden 10. december til 3. januar.

hjælpepakken betyder til gengæld, at restauranten kan fastholde sine medarbejdere, og det er ejerne lykkelige for.

- Vi har et godt team, siger Kim, men lægger ikke skjul på, at også medarbejderne er ved at være utålmodige efter at komme igang igen.

Susan Ludvigsen og Kim Hemmingsen i køkkenet

i Det Gamle Toldhuus, hvorfra de nu sælger take

away. Foto: Mille Holst



Har åbnet for take away Den 13. januar åbnede Det Gamle Toldhuus for salg af take away, og det har borgerne i Præstø været rigtig gode til at bakke op om, synes Kim og Susan.

- Folk vil os virkelig gerne. Det har også fået os til at tro på, at det vi gør, er det rigtige, siger Kim.

Men det giver kun indtjening til ham selv og Susan. Medarbejderne blev sendt hjem i midten af december, men deres løn er nu via lønkompensationerne blevet sikret. I øvrigt regner indehaverne med også at få andel i kompensationerne til nogle af deres faste udgifter i nedlukningsperioden.

Beslutningen om at åbne for take away skyldes dels at det kan give penge nok til både Kims og Susans egne lønninger (og de er som ejere ikke omfattet af hjælpepakkerne), dels at de simpelthen ikke kan holde ud ikke at lave noget.

- Når man har været vant til at arbejde mange timer om ugen, så bliver man rastløs, siger Kim der i december fik ordnet nogle af de projekter, han gerne ville have lavet i restauranten. Men nu skal tiden gå med noget andet.

Et svært budget I disse uger er Susan Ludvigsen og Kim Hemmingsen i gang med at lægge budget for det kommende år, men selvom de på papiret snart har haft virksomheden i et år, så har de ikke meget at gå efter.

- Det er virkelig svært, for hvor peger det her hen? Hvad kommer der til at ske?, lyder det fra Kim, der ikke regner med at de får lov at åbne restauranten igen før om i alt fald to måneder. Han er i øvrigt også ærgerlig over at Fransk Forår bliver aflyst igen i år, for her havde han håbet at få en pæn indtjening.

- Vi håber jo så at 2022 bliver året, hvor vi også får lov at være med til Fransk Forår, siger han fortrøstningsfuldt.

- Er vejret til det åbner vi lugen i ishuset, hvor man kan få en kop varm kakao, en varm suppe eller is i bæger, fortæller Susan Ludvigsen, der trods årstiden allerede har langet de første is over disken.

Hvis man vil vide, hvornår ishuset holder åbent, skal man holde øje med restaurantens facebookside.

- Og så er vi altid klar på telefonen, siger Susan og bemærker som det sidste at telefonnummeret er 93 91 47 20.