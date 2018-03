Åbent hus ved Loxam i Bårse

Peter Flindt trådte til som leder af Bårse-afdelingen hos virksomheden Loxam for et år siden. Fokus på lokalt nærvær har givet pote. Foto: Thøger Raun

Vordingborg - 28. marts 2018

Virksomheden Loxam, der har specialiseret sig i udlejning af materiel til entreprenører, kan ikke klage over udviklingen den seneste tid, skriver Sjællandske onsdag.

- Byggeriet på Sjælland kaster mange opgave af til os. Håndværkere henter maskiner her og løser opgaver med dem både i København og lokalt, siger chef for afdelingen i Bårse Peter Flindt, der blandt andet har leveret materiel til byggeriet af vandhuset i Vordingborg.

Man har for nylig fået en ny sælger til forretningen. Og Peter Flindt kan glæde sig over, at fokus på lokal tilstedeværelse har båret frugt.

- Vores kunder skulle lige vænne sig til, at jeg kommer fra et sted nord for Køge, men de har taget godt imod mig, lyder det med et grin fra lederen, som har været i Bårse i næsten et år.

- Men vi får flere lokale samarbejdspartnere, og med udviklingen i byggeriet kan vi se, at det går bedre med virksomheden, siger han.

Loxam, der er et fransk firma, har ligget på Erhvervsvej 9 i Bårse i godt 10 år, men er egentlig af ældre dato.

Fredag 13. april fejres 50 års fødselsdag med åbent hus på virksomheden i Bårse, hvor der også er muligheder for haveentusiaster.

- Vores små entreprenørmaskiner er populære hos folk, som ønsker at bruge mindre muskelkraft på at flytte jord eller grus i haven, siger Peter Flindt, som åbner for både samarbejdspartnere og private.

- Vi vil gerne vise, hvad vi formår og byde på noget godt til ganen, siger Peter Flindt.

Der er åbent hus mellem klokken 11 og 15 på Erhvervsvej 9.