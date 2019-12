Se billedserie Onsdag åbner Ase nyt kontor i Vordingborg med job-og karrierekonsulenterne Martin Jensen og Mette Tarp-Nielsen bag skrivebordene. Pressefoto

A-kassen Ase åbner nyt kontor

Vordingborg - 02. december 2019 kl. 19:35 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdsløse skal have nemmere ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor åbner A-kassen Ase et nyt kontor på Algade i Vordingborg.

Centralt - tæt på bymidten og offentlige transportmidler - vil job-og karrierekonsulenterne Martin Jensen og Mette Tarp-Nielsen fra 4. december sidde klar i de nyindrettede lokaler på Algade 12 til at hjælpe ledige Ase-medlemmer tilbage til arbejdsmarkedet.

Kontoret dækker såvel Vordingborg som Lolland, Stevns, Guldborgsund, Faxe og Næstved kommuner.

På Ase-kontoret kan man finde et velkendt ansigt i form af Martin Jensen. Han er fra Lundby og har tidligere i en årrække arbejdet med rekruttering og kundeservice hos Falck, Carlsberg og energiselskabet E.ON. Han har været frivillig i forbindelse med Vilde Vulkaner-festivalen og garagerockfestivalen Gutter Island. Desuden sidder Martin Jensen i bestyrelsen for spillestedet Stars som repræsentant for de ansatte og frivillige.

- Jeg glæder mig til møde Ase-medlemmerne og være med til at guide hver enkelt videre i arbejdslivet. Det er vigtigt, at medlemmerne bliver mødt og set som individer og ikke et tilfældigt nummer i ledighedskøen. Vejen til uddannelse eller tilbage til arbejdsmarkedet skal være en god oplevelse i en rar og imødekommende atmosfære, siger Martin Jensen.

Martin Jensen får følgeskab af Job-og karrierekonsulent Mette Tarp-Nielsen, der tidligere har arbejdet på Ases kontor i Nykøbing Falster.

Tidligere har Ase haft kontor i både Næstved og Nykøbing Falster, men nu samles kræfterne i Vordingborg, som er valgt på grund af byens placering midt mellem de to byer. Så man kan tilgodese eksisterende og nye medlemmer på Sjælland og øerne.

Mette Tarp-Nielsen er en af Ases mest erfarne job- og karrierekonsulenter. Med sig har hun en coach uddannelse, så hun kan hjælpe medlemmer med at øge egen handlekraft og selvindsigt, så de bliver endnu bedre til at håndtere og tage ansvar for deres ledighed og jobsøgning.

- Enhver samtale skal være nærværende med det mål at få muligheder i spil og indfri den enkelte medlems fulde potentiale ved at udfordre vaner og traditionel tænkning. Tanken er at lære medlemmer at fiske i stedet for at give dem fiskene, siger Mette Tarp-Nielsen.

Det nye Ase-kontor åbner 4. december på Algade 12 i Vordingborg.