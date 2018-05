97-årig udgiver digtsamling

Hun har vandret med i Martin Luther Kings marcher for sortes borgerrettigheder i 1960'erne. Hun har boet i en af verdens største byer - Los Angeles - og en af de mindre - Præstø. Hun har brevvekslet med præsident Franklin D. Roosevelt og haft jazzikonet Duke Ellington til middag i en etværelses på Amager. Og selv om en journalist for snart 14 år siden faldt over den ældre dames historie, er det første gang, at Emory Thomsen selv fører pennen på sit liv. Men bedre sent end aldrig.

Som i forfatterens favoritdigt »Ended Search« (Afsluttet eftersøgning). Hvor temaet er jagten på kærlighed. Det går: I looked and looked and looked for love. How folish can we be? For after looking all around. It´s here inside of me.