96-årig igen opsøgt af tyve - går de frem efter en liste?

96-årige Else Andreassen er rask og rørig. Derfor kunne hun forleden bremse to udenlandske kvinder i opgangen - inden de kom indenfor - men så godt er det ikke altid gået, skriver Sjællandske torsdag.

Forsøget på at begå indbrud eller tyveri var det fjerde, som den 96-årige kvinde blev udsat for. Statistisk bliver hun udsat for indbrud eller tricktyveri i sin lejlighed i Præstø en gang om året, og det får hendes søn Carsten Filberth til at undre sig:

- Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der cirkulerer en liste over mulige ofre blandt de udenlandske tyvebander. Det er påfaldende, at min mor er udsat for det så tit mens det ikke går ud over nogle af de andre beboere i ejendommen, siger han.