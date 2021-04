Se billedserie Gert Larsen var nummer 32.000 i køen, da han loggede ind for at søge tilskud til sin grønne boligrenovering, i samme minut, som bygningpuljen havde meldt sin åbning. Foto: Cathrine Hasager

91.000 sad i kø til bygningpuljen: - Jeg føler mig snydt

Vordingborg - 15. april 2021 kl. 12:45 Af cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Nummer 32.000 i køen. Den meddelelse fik Gert Larsen onsdag den 7. april klokken 10.00, da han klikkede på linket, der førte ham til hjemmesiden, hvor han kunne søge tilskud hos bygningspuljen. For selvom puljen i realiteten først åbnede op for ansøgere klokken 10.00, var der flere timer forinden skabt en virtuel kødannelse, som ingen af ansøgerne havde fået besked på, ville ske. Derfor måtte Gert Larsen som flere tusinde andre danskere opgive at sende sin ansøgning afsted, da puljen, som tildeles efter først-til-mølle-princippet, lukkede inden han overhoved kom igennem i systemet.

- Jeg føler, at jeg er blevet taget med bukserne nede og er blevet holdt for nar, siger han og tilføjer, at han føler sig snydt.

Smidt ud af køen Gert Larsen har købt et hus i Vordingborg sidste sommer. Men før energimærkningen er i orden, har han skullet renovere. Derfor har han blandt andet fået mere ventilation i huset og udskiftet samtlige vinduer, så de holder bedre på varmen. Men isoleringen af loftet har han ventet med, indtil han fik svar på den ansøgning, han havde planlagt at sende afsted til bygningspuljen. Man må nemlig ikke begynde den boligrenovering, man har søgt tilskud til, inden ansøgningen er godkendt. Men ansøgningen blev aldrig sendt afsted. Gert Larsen sad nemlig i kø indtil puljen var tømt 13 timer senere for samtlige 250 millioner kroner, der var afsat. Det betyder for Gert Larsen, at han ikke får de 8.400 kroner, som han ellers havde forventet.

- Det kom jo ikke som nogen overraskelse, at jeg ikke fik tilskuddet, siger han og tilføjer:

- Når man fra start har over 32.000 i kø foran sig, ja så regner man nok ikke med det store. Han mener, at systemet er skævt.

- Hvis vi vidste, at der var et digitalt venteværelse, havde det været noget andet, siger han og tilføjer:

- Den her metode, synes jeg, er helt unfair. Vi er jo rigtig mange, som har ventet forgæves.

Fakta Hvad er ’Bygningspuljen’?

Formålet med bygningspuljen er at sænke danskernes energiforbrug, så regeringens mål om 70 procent CO2-reduktion i 2030 nås.

Der gives overordnet tilskud til tre ting: 1) Skift af varmekilde, 2) isolering af klimaskærm og 3) optimering af boligens drift.

I 2020 var der afsat 245 millioner kroner i puljen. Det beløb er steget til 675 millioner kroner i 2021.

Puljen bliver delt over tre runder. Den første runde var 7. april. Dernæst i august og oktober. Energistyrelsen modtog 8.600 ansøgninger i første runde i 2021 til sammenligning med de 19.336 ansøgninger de modtog i 2020 inden der blev lukket for ansøgninger. Sidste år lukkede puljen efter fire dage. Hvad er ’Bygningspuljen’? Uretfærdigt system Selvom bygningspuljen i år har tre ansøgningsrunder, og det den 7. april var årets første, har Gert Larsen ikke tænkt sig at søge igen.

- Jeg kan jo ikke vente i evigheder på at kunne renovere mit loft, siger han. Derudover har han nu set sig sur på systemet.

- Det er jo spildte kræfter, det gider jeg ikke igen, nej tak, siger han. Gert Larsen mener, at systemet skal være fuldstændig gennemskueligt for ansøgerne. Han mener, at bygningspuljen burde prioritere deres ansøgere anderledes end blot først-til-mølle. På den måde kan de sikre sig, at der er en variation i geografi, størrelsen på tilskuddet og forskel i typer af grønne boligrenoveringer, som han nævner.

- Først til mølle er den løsning, der er administrativt lettest men ikke nødvendigvis mest fair, siger han. Selvom Gert Larsen havde sat snuden op efter et tilskud på 8.400 kroner, bliver loftet renoveret til foråret. Han mener ikke, at det kan betale sig at vente til næste pulje, da varmeregningen i huset bliver dyr, hvis ikke loftet renoveres.