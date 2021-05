85 får stævnede ud

Se billedserie 85 får blev onsdag sejlet i grupper af cirka ti til Store Holm. Her skal de græsse sommeren over. Foto: Nina Lise

Vordingborg - 12. maj 2021 kl. 17:03 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

85 får lettede onsdag anker for at stævne ud mod Store Holm og Lille Holm i Præstø Fjord. Her skal de gå sommeren over og græsse, så de to øer ikke gror til i siv. Først omkring 1. september bliver de sejlet tilbage. Så bliver der for fugtigt på øerne.

- Vi startede for otte år siden med ti får, der gik i to meter høje tagrør. Der er 18 hektar på de to øer tilsammen, og i dag er de 10-12 hektar lavet om til flot strandeng, fortæller fodermester Lars Hansen, der har været med alle årene.

- Dengang lavede vi en gammel badebro om til en tømmerflåde med en lille fold på, hvor der var plads til otte-ti får. Den trak vi frem og tilbage over sejlrenden. Men i år har vi fået et firma til det, der har en båd med landgang. Vi vil gerne forsøge at gøre det lidt mere sikkert, forklarer Lars Hansen.

Vordingborg Kommune har over 100 får, og dem, der bliver sejlet til Store Holm og Lille Holm, er ifølge Lars Hansen udvalgt, fordi man vurderer, at de kan klare opgaven.

- De skal være stærke for at gå derovre. Det er en hård opgave, for de skal æde så meget, som de kan, hele sommeren, siger Lars Hansen og understreger, at man skal skelne mellem kæledyr, brugsdyr og vilde dyr. De skal alle behandles godt, men de skal også behandles forskelligt.

I vinterhalvåret går fårene ved jordbassinerne i Stege. Her får de ekstra foder, fordi der ikke er krudt nok i beplantningen. Men på Store Holm og Lille Holm har det aldrig været nødvendigt med ekstra foder. Arealet på de to øer er langt større, end hvad dyrene har behov for, og der er ugentligt tilsyn med fårene.

- Det er den rene ø-lejr for dem. Med den varme, vi ved, der kommer, vil der om kort tid være rigeligt med græs derovre, siger Lars Hansen.