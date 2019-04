Send til din ven. X Artiklen: 7,5 hektar lagt til naturområde på Ulvshale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

7,5 hektar lagt til naturområde på Ulvshale

Vordingborg - 27. april 2019 kl. 05:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er blevet plads til endnu mere biodiversitet på Ulvshale, efter at staten netop har opkøbt et par arealer på i alt 7,5 hektar, som fremover skal indgå i Naturstyrelsens samlede plejeplan for området.

Det er et af seks nye opkøb, som er blevet foretaget i løbet af 2018, så der i alt er lagt 41 hektar til de statsejede områder, og at der også er blevet plads til Ulvshale i den pulje, er der god grund til at glæde sig over, siger Jørgen Sandby Nielsen, projektleder for naturgenopretnings- og biodiversitetsprojekter i Naturstyrelsen Storstrøm, som administrerer Ulvshale.

- Det betyder, at området vi kalder Ellesumpen, som ligger på venstre side af vejen på vej mod Nyord, er faldet ind under vores området, sammen med et areal på cirka fem hektar på den anden side af vejen. Det handler i bund og grund om, at vi har fået et nyt areal ind, som nu skal indgå i vores overordnede naturpleje- og biodiversitetsstrategi for Ulvshale, siger han.

De to nye områder ligger mellem arealer, der i forvejen er ejet af staten, men som hidtil ikke har været tilgængelige.

- Hvis du kigger på et matrikelkort fra de sidste 100 år, så ligger der rigtig mange små parceller, for eksempel Ellesumpen, som har været i privat eje hele tiden. Vi har så haft en opkøbsstrategi med at erhverve de områder, når det var muligt, men den har ikke været særlig aktiv de seneste 10 år, fordi der ikke har været penge til det. Nu har vi så fået de her to stykker, hvor Ellesumpen har været privatejet, og det andet areal har været ejet af Vordingborg Kommune, forklarer Jørgen Sandby Nielsen.

De nye områder vil efter planen blive hegnet ind, og Ellesumpen, som Jørgen Sandby Nielsen beskriver som et vandberiget område, hvor rødel står med rødderne i vand, vil blive tørret ud, så det bliver tilgængeligt for dyr. Der vil også blive ryddet ud i bevoksningen i de to områder, så der kommer mere lys ind i skoven, til gavn for insekter og planteliv.

- Der er lidt for mørkt lige nu, siger Jørgen Sandby Nielsen.

Derudover kræver nyerhvervelsen imidlertid ikke nogen planændringer fra Naturstyrelsens side, for man har i forvejen en aktiv plejeplan, der så sent som sidste år eksempelvis førte til, at 10 vilde heste blev sat på fri fod på Naturstyrelsens arealer på Ulvshale.

- De nye områder kommer med i vores samlede plan for urørt- og biodiversitetsskov i Ulvshale. Det er måske i småtingsafdelingen, men som det nu er på Ulvshale, så er der en meget varieret natur, som vi nu har fået lidt mere af. Et af de gode argumenter for statseje er jo, at så kommer der også mere naturpleje. Natur er ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden - det kræver en indsats, siger Jørgen Sandby Nielsen.

Selvom statskassen stadig ikke bugner af penge til opkøb af den art, som nu er gennemført, så vil Naturstyrelsen i øvrigt meget gerne høre, hvis man som ejer af et potentielt interessant område overvejer at sælge.

- Der er stadig private lodder, som skærer sig ind i de statsejede områder, så vi er meget interesseret i at høre om det, hvis nogen vil sælge - så vil vi forsøge at finde pengene til det, siger Jørgen Sandby Nielsen.