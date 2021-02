En 75-årig mand kørte rundt med en peberspray i kopholderen. Det må man ikke. Foto: Claus Vilhelmsen

Send til din ven. X Artiklen: 75-årig havde peberspray med i bilen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

75-årig havde peberspray med i bilen

Vordingborg - 15. februar 2021 kl. 12:38 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Lørdag klokken 16.16 standsede færdselspolitiet en bilist på Klintevej ved Borre på Møn. Det var en 75-årig mand fra Stege, som viste sig at have en peberspray med i bilen. Den stod i kopholderen i midterkonsollen, og derfor blev manden sigtet for overtrædelse af våbenloven.

Siden 1. januar 2019 har befolkningen lovligt kunnet købe en peberspray til selvforsvar i eget hjem, men det har aldrig været lovligt at have den med i bilen. Under alle omstændigheder er ordningen ved at blive rullet tilbage, så det heller ikke længere er lovligt at have en peberspray i hjemmet. Det har det ikke været fra 1. februar. Men der er lavet en overgangsperiode, så peberspray frem til den 31. marts 2021 kan afleveres til politiet.

Sydsjællands og Lolaldn-Falsters Politi indskærper, at tilbagerulningen af peberspraysordningen betyder, at det fra 1. februar 2021 er blevet ulovligt at erhverve, besidde, bære og anvende peberspray i eget hjem og på offentligt tilgængelige steder uden særlig tilladelse. Men i en overgangsperiode frem til den 31. marts 2021 kan man som borger uden konsekvenser aflevere sin peberspray hos politiet. Det er der allerede nu en del, der har benyttet sig af.

I samme periode er det derfor også lovligt at transportere en peberspray, hvis man er på vej hen for at aflevere den på et af politiets afleveringssteder.

- Du kan aflevere din peberspray i politikredsens borgerekspeditioner, der ligger i Slagelse, Næstved, Vordingborg, Nykøbing og Nakskov. Her sidder vi klar i vores åbningstider til at tage imod din peberspray. Kom endelig ind med den, så du ikke risikerer at »brænde inde« med den, for efter 31. marts bliver det jo strafbart at opbevare peberspray i eget hjem, oplyser politiet.

Undtagelser

Der er dog undtagelser.

- Hvis helt særlige omstændigheder umuliggør, at du kan indlevere din peberspray inden 31. marts 2021, så kan du stadig indlevere din peberspray efter periodens udløb. Det kan f.eks. være ved alvorlig sygdom eller et længerevarende ophold uden for Danmark. Pebersprayen skal dog indleveres snarest muligt efter, at omstændighederne ikke er til stede længere, præciserer politiet.

Har du spørgsmål om peberspray, kan du ringe til politiet på 1-1-4.