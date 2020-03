Artiklen: 71-årig fængslet for at bortføre ekskæreste

Historien er, at kvinden angiveligt blev overfaldet tirsdag formiddag på en sti ved Algade. Her blev hun tvunget ind i mandens bil, og i de næste to timer kørte den anholdte rundt i lokalområdet med hende, hvor han truede hende, slog hende i hovedet og tvang hende til at overføre penge til hans bankkonto.