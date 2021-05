Se billedserie Klaus Strand-Holm for fuld udblæsning under en koncert. Pressefoto

70-årig fødselar får stadig folk ud på dansegulvet

Vordingborg - 01. maj 2021 kl. 12:00 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

»Herstedvester«, »Herlig Herlig«, »Ring Ring«, »En sommerdag på Øresund« og »Den Bedste Pige«.

Det er sandsynligvis nogle af de hits, som det modne publikum uden tvivl forbinder med Klaus & Servants. Torsdag 6. maj fylder frontfiguren Klaus Holm-Strand 70 år. Det sker fra basen i Præstø, hvor den kommende fødselar bor med eget studie og hustruen Karin. Og selvom det er et skarpt hjørne som Klaus Holm-Strand runder, er han stadig aktiv på den danske musikscene.

Klaus Strand-Holm har de sidste 10 år været kapelmester for musikshowet Dansk Slager Parade, der hvert år i januar-marts kommer gennem 20 byer. Her spiller Klaus & Servants egne numre og fungerer som orkester for skiftende kunstnere som Torben Lendager fra The Walkers, Kirsten Sigaard, Bjarne Lisby, Annette Klingenberg, Lise Haavik, Anders Tind fra Fenders, Dario Campeotto, Dorthe Kollo, Bjørn Tidmand, Gry Johansen, Lis & Per og andre folkekære kunstnere.

Populær quiz Klaus Strand-Holm har sammen med Karin i de seneste seks år turneret Danmark rundt med musikquizzen Tip Et Hit. Især i seniorklubber og på plejehjem er parret efterspurgt. Her synger Klaus kendte numre, og Karin stiller spørgsmål til publikum.

- Det får hjernecellerne i sving og sender publikum ned ad Mindernes Boulevard, hvor der som regel er gode oplevelser og smil at hente, når folk genoplever tiden fra dengang, de var yngre og mærkede foråret eller kærligheden komme på besøg i livet, siger Klaus Strand-Holm.

Om Klaus Strand-Holm Født 6. maj 1951

Bor i Præstø med sin kone, Karin

Fik som femårig sin første guitar

Danner som 13-årig ”The Servants”. Bandet spiller for første gang på Frederiksminde i Præstø.

I 1971 rammer ”Bank tre Gang” nummer 1 på Dansktoppen.

Dropper seminaret i 1973 og satser 100 procent på musikken.

Vinder i 2018 prisen som Årets Dansktop Live-Band til det store Aller-show Quizzen er blevet så populær, at den har fundet vej til tv. Seks sæsoner og 28 shows er det indtil videre blevet til på dk4, hvor parret sammen med skiftende kunstnere som Keld & Hilda, Peter Vesth og en række af kunstnerne, der også medvirker i Dansk Slager Parade, inviterer seerne med en tur ned ad mindernes boulevard. I skrivende stund forbereder Klaus & Servants sammen Karin og et nyt hold solister optagelserne af seks shows til den kommende sæson på dk4.

Til land og til vands Dk4 har også været TV-kanalen, der bringer de populære Dansktop Cruise Shows fra København-Oslo-færgen, hvor Klaus & Servants med skiftende kunstnere og dem selv ved mikrofonerne underholder gæsterne, mens de nyder sejladsen og den gode mad ombord.

Bandet har også underholdt på ture til Stettin i Polen, hvor de har været fast indslag på flere hoteller, hvor danskere overnatter, når de besøger de populære polske handelsbyer.

Mens Klaus & Servants med tiden har forladt engagementerne til syv timers julefrokoster og flere timers halbal, så er bandet i deres es, når de kan underholde i to-tre timer enten i en koncertsal eller et forsamlingshus. Energien er intakt, og de går ikke af vejen for at være på farten med hurtige shows. De har således været et af de populære bands, der sammen med Mek Pek og andre kunstnere spiller mellem en halv og en hel time fra ladet af en lastbil rundt omkring i danske byer med konceptet »Gang i Danmark«

- Det vigtigste er at mærke publikum og sprede glæden ved musik, siger Klaus Strand-Holm, som enten alene eller sammen med Karin og Klaus & Servants typisk har mellem 150 og 200 jobs om året.

Nyt album på vej Under Corona-pandemien har det ikke været muligt at komme ud til publikum, men tiden har været brugt i studiet og snart set et nyt album dagens lys.

Klaus Strand-Holm kan ikke mindes, at han har været hjemme nytårsaften eller på sin fødselsdag. Og i år er ingen undtagelse. Klaus & Servants afholder koncert den 6. maj via Facebook, hvor alle kan komme gratis til koncert og ønske numre direkte til bandet.

- Under koncerten lancerer vi en helt ny single, afslører den snart 70-årige musikveteran.