Ole Toxværd har fået hjælp med at udleve sin musikdrøm hos det lokale pladeselskab House Of Music. Her er det i midten Asger Krog og Lucas Pinarbasi. Desuden består firmaet af Alexander Bak Hansen, Benjamin Heldorf og Ida Gleie. Foto: Lars Christensen

67-årige Ole er klar med første plade

At 67-årige Ole Toxværd nu står med sin egen LP i hånden er kommet som en overraskelse, ikke mindst for ham selv. Der har nemlig ikke været noget tegn på, at der gemte sig et musikalsk talent, der ventede på at blive udforsket.

Ole Toxværd har i en sen alder kastet sig over et musikalsk eventyr. På tirsdag holder han releaseparty på sin første plade. En plade med fem numre, som han selv har skrevet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her