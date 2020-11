65-årig kvinde dræbt, da bilist blev træt og søvnig bag rattet

En 65-årig kvinde fra lokalområdet måtte lade livet, da en 51-årig mand 14. april i år kørte ind i hende.

Manden, der også kommer fra lokalområdet, var træt og søvnig. Han slog et sving med sin Citroën Jumper og kørte over i den modsatte vejbane. Her fortsatte han ud i rabatten, inden han fik rettet bilen op. Det var bare for sent, for i sin bestræbelse på at komme tilbage på vejen, kørte han ind i den 65-årige kvinde.