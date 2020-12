56 elever sendt hjem fra Bogø Kostskole efter coronasmitte

Der var i forvejen ved at være lidt tomt på Bogø Kostskole, da skolen i henhold til de nye coronarestriktioner i Vordingborg Kommune allerede onsdag begyndte at undervise 5. årgang op opefter hjemmefra.

Med forbehold for hvor lang tid, det tager, at få lavet de tests og få resultaterne derfra, håber Tinella Svarrer, at undervisningen for de pågældende elever kan genoptages på tirsdag.