5000 bestillinger til storskrald

Ingen billet, ingen adgang. To mænd iført gule veste fra et privat vagtfirma stod tirsdag morgen ved indgangsporten til Vordingborg Genbrugsstation i Ørslev.

Efter lukningen af alle AffaldPlus' genbrugsstationer 17. marts for private borgere på grund af faren for coronasmitte opstod et større folkeligt og politisk pres for at få adgang til pladserne. Kommunernes Landsforening besluttede derfor at genåbne genbrugsstationerne tirsdag formiddag dog med tidsbestilling, så pladserne ikke blev overrendt.