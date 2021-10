5-årige Loui fik hilst på Darth Vader

Se billedserie Darth Vader, Boba Fett og en gruppe stormtroopers sørgede for at give 5-årige Loui Boje en uforglemmelig dag. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Vordingborg - 25. oktober 2021 kl. 09:55 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Stavreby: Fra stjernekrig i en fjern, fjern galakse til en fredelig landsby på Jungshoved. Det var et noget absurd syn, som ventede beboerne i Stavreby, da den frygtede Darth Vader, superskurken over dem alle, kom spadserende ned langs Stavreby Strandvej med sit følge af frygtede stormtroopers fra Star Wars-universet.

Skurkene havde taget den lange vej til Stavreby for at besøge 5-årige Loui Boje, og hovedpersonen blev da noget målløs og betuttet, da selveste Darth Vader troppede op ved hans hjem.

Det er ellers ikke første gang, at Loui har hilst på superskurken. Hans første møde med Star Wars-skurkene var mens han lå indlagt på Odense Universitetshospital.

- De kom ind for at hilse på alle børnene, og Loui skreg i vilden sky, da han første gang så dem, husker Louis mor, Puk Boje.

- Men siden da er han blevet helt vild med Star Wars. Hans værelse er fyldt med Star Wars-legetøj, fortæller moderen.

Loui Boje fik i en alder af kun 1 år og 8 måneder konstateret leukæmi. I to et halvt år var han i behandling, der heldigvis viste sig effektiv. I maj 2020 fik han sin sidste kemo-behandling, men det har desværre også ført meget andet med sig.

- Han har været sengeliggende i lang tid. Han har ikke kunnet gå, stå, sidde eller spise. Vi har været på intensivafdelingen. Vi har været isoleret i lange perioder. Lægehelikopteren har været her og flere ambulancer. Han har været igennem så meget. Han er en superhelt, fortæller moderen, der er taknemmelig for, at sønnen i dag har det meget bedre.

- Vi kæmper for at få skabt en normal tilværelse for ham. Planen er, at han skal starte i skole til næste år, fortæller moderen.

Et ønske og en overrækkelse

Det er Make-A-Wish Danmark, der har sat Star Wars-skurkene stævne på Jungshoved. Foreningen lever for at opfylde ønsker for børn og unge, der enten er eller har været livstruende syg.

Egentlig var det bare planen, at man ville opfylde Louis største ønske: At få en børne-ATV at kunne køre rundt på. Men da Pia Teglgaard og Susan Wandborg fra Make-A-Wish mødte familien via videochat og fik en virtuel rundvisning i Louis værelse, så fik de idéen til at gøre lidt ekstra ud af gaveoverrækkelsen.

- Vi kunne tydeligt se, at han er kæmpe Star Wars-fan, så vi synes, det ville være sjovt, hvis vi kunne få Darth Vader til at komme og opfylde hans ønske, fortæller Pia Teglgaard og tilføjer, at det ikke kun er Loui Boje, der blev imponeret af at se Star Wars-karaktererne i levende live.

- Jeg har prøvet før at have forskellige YouTubere med ude til gaveoverrækkelser, men det her er uden tvivl det største, jeg har været med til, fortæller hun.

Kostumeklub rykker ud

For at få Star Wars-drømmen til at gå i opfyldelse havde Make-A-Wish allierede sig med Danish Garrison, der er en del af den internationale Star Wars-kostumeklub 501st Legion. Foreningen har 14.500 medlemmer på verdensplan, og i Danmark er der 114 medlemmer, der mødes om deres passion for Star Wars-kostumer. Foreningen har et fast samarbejde med Børnecancerfonden og besøger jævnligt hospitaler for at bringe glæde til børnene.

- Det er super fedt at kunne give dem den oplevelse - også de voksne for den sags skyld. Det betyder jo næsten lige så meget for forældrene, fortæller Allan Larsen, der er formand eller rettere commanding officer for Danish Garrison.

- Heldigvis har vi vores masker på, når vi besøger børnene. Det er meget rart ikke at kunne vise, hvor meget det påvirker en af se dem i de situationer, forklarer han.

Tilbage hos Puk Boje er det en helt særlig oplevelse at se sønnen fræse rundt på den lille ATV.

- Det er helt vildt. Sådan en dag som det her betyder alt, forklarer moderen, der er glad for den store indsats, som Make-A-Wish har lagt i arbejdet med at skabe glæde i Louis liv.

- Verden gik i stå, da vi fik at vide, at han var syg, men jeg kigger ikke på min søn som værende syg længere. Det er en velsignelse at kunne se ham her i dag være så glad, fortæller hun.