Se billedserie Hanne Hansen peger på stedet, hvor den kvindelige fodgænger lå død efter en hensynsløs nedkørsel. - Det er mit ønske, at ham, der kørte hende ned, aldrig kommer til at sidde bag et rat igen, siger Hanne Hansen. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: 4.000 kr. for bildrab - nu anker Statsadvokaten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

4.000 kr. for bildrab - nu anker Statsadvokaten

Vordingborg - 08. oktober 2019 kl. 18:29 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var lynchstemning blandt flere af tilhørerne i Retten i Nykøbing Falster 24. september, da en 76-årig mand fra Jungshoved blev idømt en straf på 20 dagbøder af 200 kr.

Han havde slået en jævnaldrende kvinde ihjel, da han efter at have slingret fra side til side, drønede ind i hende med det resultat, at hun fik åbent kraniebrud og døde, skriver Sjællandske.

At han slap så billigt og oven i købet kunne køre videre, var svært for adskillige at kapere. Han fik en betinget frakendelse af kørekortet i tre år og kan køre videre, som om intet er sket.

Men sagen slutter heller ikke der, for Statsadvokaten har inden for 14-dages fristen besluttet at anke sagen.

Advokaturchef Bente Thejlade Jensen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi vil ikke komme nærmere ind på sagen, men konstaterer blot:

- Der kan være rum for skærpelse.

I første omgang havde den lokale anklagemyndighed fået, hvad den kom efter, for der er helt faste bødetakster for overtrædelse af færdselsloven. Men vicestatsadvokat Anders Riisager siger til Sjællandske:

- Der kan også være rum for frihedsstraf, og det er det, vi vil gå efter.

Han tilføjer, at skærpelsen er »baseret på praksis«.

I retten påstod den 76-årige, at han intet huskede, fra han kørte lige ud af Bønsvigvej, til han blev stoppet ved Jungshovedvej.

Den 18-årige Andreas Andersen, der kørte efter ham, måtte ellers op at træde på speederen, da den 76-årige forsøgte at køre fra ham ved at køre rundt om bygninger, og de var helt ude at runde Roneklint.

Da flugten sluttede ved Jungshovedvej, blev det klart, at forruden var knust, og venstre skærm hang ned af siden.

Det blev der dog ikke gjort så meget ud af i retten, derimod spurgte hans forsvarer Elisabeth Eriksen ind til mandens medicinforbrug. Det blev han tydeligvis irriteret over, men tjente til hans fordel, da der ikke var røde trekanter på pilleæskerne til hans blodtryksdæmpende medicin, og derfor måtte han gerne køre bil.

Han havde heller ikke drukket, og han kørte ikke for stærkt.

Dermed havnede straffen på de 4.000 kr. i alt og en betinget frakendelse af kørekortet.

Hanne Hansen fra Jungshoved så mandens slingrekørsel og hans nedkørsel af den ældre kvinde. Hun stoppede op og tog sig af den døende kvinde, men der var ikke noget at gøre.

Sagen har påvirket hende meget efter både at have overværet ulykken og at have vidnet i byretten.

- Jeg sover stadig ikke, siger hun til Sjællandske.

Forelagt at Statsadvokaten anker sagen, siger hun:

- Det er både godt og skidt. Det glæder mig, at de vil gå efter andet end en bødestraf, men mit ønske er, at han får frakendt førerretten for bestandig. Som minimum bør de kræve en orienterende køreprøve, for han kører som en brækket arm.

Ofrets enkemand Jens Rode sagde umiddelbart efter dommen i byretten:

- Det er billigt at slå et andet menneske ihjel.

Det skriver Sjællandske