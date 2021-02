Skoleleder Bjørn Haldur tjekker her op på de sidste forberedelser hos børnehaveklasseleder Ann-Louise Farnov, der glæder sig til at få de små elever tilbage i klasselokalet. Foto: Lars Christensen

400 elever klar til at vende tilbage til skolen

Vordingborg - 07. februar 2021 kl. 05:41 Af Lars Christensen

Mandag 8. februar går det løs. Dagen, som både børn og voksne har ventet på. Landets folkeskoler kan igen slå dørene op for elever fra 0. til 4. klasse.

- Vi glæder os. Det bliver fedt at få dem tilbage, fortæller Bjørn Haldur, skoleleder på Gåsetårnskolen.

Det er 400 elever, der på mandag kan møde fysisk i skole igen fordelt ud på Gåsetårnskolens afdelinger i Vordingborg, Kastrup og Ørslev.

Hele fredagen måtte eleverne sidde hjemme og pusle med forskellige opgaver på egen hånd, for alle lærerne var travlt optaget med at få gjort klar til mandagens rykind.

Blandt andet er der kommet stativer op ved alle klasselokaler, så man har et sted at tørre eleverne vintertøj.

- Vi har normalt garderobe på gangene, men så risikerer vi, at eleverne klumper sig sammen der efter hvert frikvarter. Nu sætter vi stativer op ved alle lokalerne, så vi kan holde klasserne adskilt, forklarer Bjørn Haldur og tilføjer, at langt de fleste tilretninger nu handler om at håndtere vejret. Især fordi eleverne skal bruge branddørene som indgang til klasselokalerne.

Ser man bort fra vintervejrets medfølgende udfordringer, så vil eleverne møde ind til en hverdag, der i det store hele minder om den, de var vant til i december.

- Vi gør endnu mere for at få planlagt det, så der er så få lærere som muligt pr. klasse, så vi kan holde dem adskilt, forklarer skolelederen.

Restriktionerne vil få indflydelse på undervisningen, men det er stadig væsentligt bedre end at de yngste elever skal fortsætte med onlineundervisningen, forklarer skolelederen.

- Det er især svært at lave hjemmeundervisning for 0. og 1. klasse. Det er ikke nemt for dem at styre sådan noget med en iPad selv, så det kræver meget hjælp fra forældrene, og eleverne har i øvrigt heller ikke haft udleveret en iPad af skolen, forklarer skolelederen.

Ved et heldigt sammentræf er Gåsetårnskolen midt i en udskiftning af IT-udstyret til de ældste elever, hvor gamle iPads erstattes af nye små bærbare computere.

- Efterhånden som vi har fået iPads ind fra 8. og 9. klasseseleverne, har vi renset dem og givet dem videre først til 2. og 3. klasse og senest også 1. klasse, forklarer Bjørn Haldur.

For at få hverdagen til at fungere med de genåbnede klasser, har man besluttet allerede at slutte undervisningen klokken 12 i stedet for 13.30.

Det vil koste i sidste ende, men der er endnu ingen plan for, hvornår eller hvordan den tabte undervisning skal hentes hjem.

- Foreløbigt kører vi under loven for nødundervisning frem til sommerferien, men det er noget, som vi skal have et særligt fokus på. Det kommer jo helt an på, om vi skal nå at indhente det på tre måneder eller i løbet af et par år, forklarer skolelederen, der dog generelt ikke er bekymret for, at eleverne ikke får lært nok.

- Jeg tror ikke på et læringstab. Jeg tror på, at de lærer andre ting, tilføjer han.

Selvom skolen først genåbner mandag, så har der langt fra været lukket så meget ned, som man godt kunne tro udefra. Under hele nedlukningen har mellem 88 og 91 elever haft brug for at modtage fysisk nødundervisning fordelt rundt på Gåsetårnskolens afdelinger.