40 gode år i Langebæk

Vordingborg - 29. januar 2020 kl. 08:55 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lions Langebæk fylder 40 år den 2. februar, og det er en afdeling i fin form, som fejrer jubilæum.

I slutningen af 1979 og begyndelsen af 1980 var der i moderklubben Lions Vordingborg interesse for at etablere en afdeling i Langebæk.

- Der skulle 20 medlemmer til for at danne en lokalafdeling herude, og det lykkedes. Jeg var en af dem, der var med at stable klubben på benene, og den 2. februar 1980 var Lions Langebæk en realitet, fortæller Max G. Jensen, der den dag i dag stadig er et aktivt medlem af Lions Langebæk.

- Det var lidt usædvanligt, at vi kunne stable en Lions klub på benene i en landkommune, som Langebæk var dengang. Der var jo ikke en by, men det viste sig at være det rigtige. Vi har gennem alle årene kunnet opretholde et fornuftigt medlemstal og et højt aktivitetsniveau, tilføjer han.

Eget klubhus

I begyndelsen mødtes klubben privat og senere fik man til huse hos Sct. Georgilderne i det gamle Tolstrup Forsamlingshus, inden man fik en aftale med Lilliendal Gods om at overtage et stykke jord med den gamle daglejerbolig på Møllebakken 2, som skulle have været revet ned.

- Vi brugte så fire år, fra 1991 til 1995, på at renovere stedet. Vi fik et klubhus, som har været misundt af mange og som vi har været meget glade for. Stedet har dannet ramme om møder, arrangementer og lignende. Det er et virkeligt dejligt sted, siger Max G. Jensen entusiastisk.

Masser af aktiviteter

Til at begynde med arrangerede Lions Langebæk marchture for alle familier og senere kom fire dages havnefester på Kalvehave Havn til.

- Havnefesten måtte vi lukke ned for, da overskuddet ikke stod mål med arbejdet. Senere arrangerede vi erhvervsmesser i Langebæk Hallen og vi havde syng med aftener samt ture for handicappede. I øjeblikket har vi vores loppemarked på Stensbygård og julemarked her omkring klubhuset, og så har vi en "pasningsordning" for flaskekuber i Vordingborg Kommune som vi deler med de andre Lions klubber. Derudover deler vi julekurve ud til værdigt trængende og vi har højskoleophold for selvhjulpne enlige ældre, fortæller Max G. Jensen.

- Endelig deler vi hvert år ungdomslegater ud. Det er efter ansøgning, og det er unge fra Langebækområdet, som kan få hjælp til studieophold eller læreplads. Det skal også med, at vi en gang om året har et arrangement for krigsveteraner her i klubhuset, uddyber han.

Fremtiden

Præsidenten for Lions Langebæk, Jens A. Nielsen, har haft embedet i tre år, og han ser meget lyst på fremtiden for klubben.

- Trods det, at det for mange foreninger og organisationer kan være svært at opretholde medlemstallet, så tror jeg på, at vi kan holde vores på 20-25 medlemmer. Det er et passende antal for en klub som vores, også i forhold til de aktiviteter, vi gerne vil holde. Vi holder fast i vores julemarked og loppemarked. Vi nyder stor opbakning i lokalområdet til vores arrangementer, så jeg er meget optimistisk, fortæller han.

- En af de ting vi arbejder på af nye ting er, at vi gerne vil tilbage til Kalvehave Havn. Vi vil ikke holde havnefest, men derimod et økologisk madmarked. Vi håber at sætte gang i dette tiltag i det sene forår af 2020. Det er et ønske fra mange beboere i Kalvehave og omegn, om vi kan lave noget dernede. Det er så det vi prøver med det økologiske madmarked, hvor vi har de gule stalde som base, beretter Jens A. Nielsen.