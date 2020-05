Branchen har udviklet sig meget på de 40 år, fortæller Ole Petersen. Når han trækker stikket og går på pension, er sønnen Michael Røn klar til at køre firmaet videre. Privatfoto

40 år med strøm

Vordingborg - 01. maj 2020 kl. 10:44 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 1980 var der ikke meget gang i samfundshjulene. Alligevel tog Ole Petersen chancen og sprang ud som selvstændig. Fredag 1. maj har han 40 års jubilæum med Ole's El-service - nu Røn El ApS - ved Mern.

- Vi har ikke planer om at fejre det, og slet ikke i disse corona-tider. Men det kan da være, at der kommer et par stykker forbi. Man ved aldrig, hvad min kone har fundet på, lyder det fra Ole Petersen, der trods sine 69 år ikke har planer om at trække sig tilbage.

- Så længe jeg er glad for at have noget at stå op til og ikke synes, at det er en sur pligt, bliver jeg ved. Det er en glæde at kunne hjælpe andre.

Elektrikerfaget har udviklet sig, siden Ole Petersen stod i lære i slutningen af 60'erne. Der er kommet meget mere elektronik og styring. Dengang var der kun én stikkontakt i hvert rum. Nu er boliger og kontorer spækket med installationer.

- Jeg har ikke noget imod udvikling og har forsøgt at følge med. Vi skulle jo væk fra stålrørene, fastslår Ole Petersen.

Han fik i 2014 følge af sin søn, Michael Røn, der efter handelsskolen valgte at gå i lære som elektriker og tog installatøreksamen, mens han stadig havde det boglige i frisk erindring. Planen er, at 35-årige Michael Røn skal overtage biksen, men indtil videre kører far og søn parløb.

Virksomheden på Gl. Præstøvej 47 blev grundlagt i 1948 af elinstallatør Simon Hansen. Røn El ApS tilbyder udover almindeligt installationsarbejde også tyverisikring, energibesparende foranstaltninger, salg- og service af solcelleanlæg og varmepumper, liftudlejning samt salg og service af hårde hvidevarer.