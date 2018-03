40 år er en god alder

Da Addi Vaupel for 40 år siden blev bedt om at dirigere et nystartet kor i Præstø, var den største udfordring at få korsangerne til at synge andet end melodistemmen. Det havde de lært, da Charlotte Dagnæs-Hansen for 15 år siden overtog koret. Lørdag præsenterede koret sin 40-års jubilæumskoncert.