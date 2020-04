Translokationen, hvor rektor Ann Descroix plejer at give hånd til studenterne, er blot en af de traditioner, som ZBC nu skal have fundet ud af, hvordan man passer ind i disse coronatider.Arkivfoto

3.g'erne skal kun møde ind hver anden dag

Men det er kun de cirka 170 3.g'erne, der får lov at komme i skole. Og de må kun komme hver anden dag.

- Der er strenge krav om plads, så for at kunne styre det, møder 3.g HHX og 3.g HTX hver anden dag, og så bytter de ugedage ugen efter. De dage, hvor de ikke er i skole, fortsætter de med onlineundervisning, forklarer Ann Descroix, rektor på ZBC Vordingborg.

- Vi er heldige, at vi har nogle store dobbeltlokaler, hvor vi kan åbne en foldevæg, så lærerne ikke skal rende mellem flere lokaler og undervise, siger Ann Descroix.

Branddørene fra klasselokalerne bliver åbnet, så eleverne kan gå udenfor, uden at skulle færdes på gangene. Og ZBC og Vordingborg Gymnasium & HF får hver sin »hovedindgang«.

Eleverne i 1.g og 2.g bliver fortsat undervist online. Dem, der kan lide at sidde og nørkle med tingene, nyder godt af fjernundervisningen. Andre har svært ved selv at skulle strukturere deres tid.

Uden en hverdag med kammerater og uden udsigt til eksamener kan det blive svært for eleverne at opretholde motivationen. Men undervisningens kvalitet er Ann Descroix ikke bekymret for.