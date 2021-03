De to fyrede portugisere befinder sig i Portugal. Fra 3F?s side håber man, at de vender tilbage til Danmark og bro-byggepladsen på Masnedø. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: 3F kræver fyrede portugisere tilbage til Storstrømsbroen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

3F kræver fyrede portugisere tilbage til Storstrømsbroen

Vordingborg - 09. marts 2021 kl. 19:10 Kontakt redaktionen

Sidste år blev to portugisere fyret fra byggeriet af Storstrømsbroen, der skal forbinde Sjælland og Falster.

De to bygningsarbejdere, Domingos Neto og Jorge Ca, er medlemmer af fagforbundet 3F og var med til at organisere deres kollegaer.

I december 2020 stillede de op til et valg som tillidsrepræsentant, hvorefter de to dage senere blev opsagt uden varsel af deres arbejdsgiver, det portugisisk ejede byggeselskab New Building Services.

Det fortæller Palle Bisgard, der er næstformand i bygningsarbejdernes fagforbund 3F Byggegruppen.

- Det er vores helt klare opfattelse, at de her medarbejdere er blevet fyret, fordi de var aktive i 3F og stillede op som tillidsvalgte, siger Palle Bisgaard.

I mandags var sagen i Arbejdsretten i København.

Fra 3F's side kræver man, at de to portugisere bliver ansat igen, og at New Building Services betaler fuld løn for den periode, de har været væk.

- Vi betragter det som lockout, siger Palle Bisgaard.

Fra 3F's side er det en principiel sag.

- Udenlandske virksomheder underskriver overenskomstaftaler, men lader som om, at reglerne ikke gælder for udenlandske arbejdere. Der er ligeværdighed på det danske arbejdsmarked, og vi har organisationsfrihed, fastslår Palle Bisgaard.

New Building Services har afvist over for Arbejdsretten, at fyringen af de to medarbejdere har noget at gøre med deres opstilling til valget som tillidsrepræsentant.

Det er uvist, hvornår dommen falder. Ifølge Palle Bisgaard kan der gå et par måneder.