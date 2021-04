En mand er nu varetægtsfængslet for en række overfald på personaler på psykiatriske afdelinger, herunder de meget omdiskuterede særlige pladser på Oringe. Foto: Claus Vilhelmsen

Send til din ven. X Artiklen: 27-årig varetægtsfængsles efter adskillige overfald Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

27-årig varetægtsfængsles efter adskillige overfald

Vordingborg - 29. april 2021 kl. 15:45 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

En psykiatrisk patient, der blandt andet har været indlagt på De Særlige Pladser på Oringe, er nu blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Der er tale om en 27-årig mand uden fast bopæl, der over en periode fra juni sidste år til 16. marts i år er sigtet for gentagende gange at have overfaldet personalet og lavet groft hærværk på de afdelinger, hvor han har været indlagt.

Han var blandt de patienter, der 1. juni sidste år gik amok på afdeling S4 De Særlige Pladser på Oringe. Her smadrede patienterne store dele af inventaret og truede personalet på livet. Det førte til et massivt politiopbud og tilkaldelse af brandvæsnet.

Den voldsomme episode på Oringe blev dog ikke slutningen for den 27-årige mand, der blev rykket til Psykiatrisk Center Nordsjælland. Her er han senest 16. marts blevet sigtet for overfald på personalet. I alt er det syv forhold om groft hærværk og overfald, der torsdag førte til, at manden blev varetægtsfængslet, forklarer anklager Siw Olesen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Hun forklarer, at manden blev varetægtsfængslet i surrogat og vil blive indlagt på Psykiatrisk Center Nordsjælland.

- Han er blevet varetægtsfængslet, fordi der er bestemte grunde til at tro, at han vil fortsætte med at begå overfaldene, forklarer anklageren.

Den 27-årige har valgt ikke at kære sagen, oplyser anklageren.