27-årig sigtet for drab - familien leder videre

Vordingborg - 22. november 2017 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom det havde været halvvejs ventet, var det en trykket Brian Arnsfeldt Hansen og familie til den savnede Bettina Olsen fra Borre, der tirsdag fik besked fra politiet om, at man har anholdt en 27-årig mand og sigtet ham for drab på den 34-årige kvinde.

- Vi har det lidt stramt med det lige nu, sagde Brian Hansen, da Sjællandske talte med ham tirsdag.

Den 27-årige fremstilles ved et grundlovsforhør ved retten i Nykøbing F. onsdag, og det sker altså, selvom Bettina Olsen stadig ikke er fundet. Samtidig er politiet »meget interesseret« i at høre fra vidner, der har oplysninger i sagen, eller som har set Bettina Olsens bil - en sort Suzuki Swift, årgang 2015, med registreringsnummer AV 33768 - i tidssrummet fra den 12. til 19. november.

- Det er ret vigtigt for os at vide, hvis nogen har set bilen holde eller køre et sted i den periode, siger vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen fra Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi.

Derudover er politiet fortsat meget tilbageholdende med information i sagen, og vil eksempelvis heller ikke oplyse, hvilken relation den 27-årige mand har til Bettina Olsen.

I de foregående dage har Bettina Olsens familie og et efterhånden stort antal frivillige fra både Møn og Bogø gjort en stor indsats for at finde den 34-årige kvinde, og den indsats vil ifølge Brian Arnsfeldt Hansen fortsætte.

- Vi vil selvfølgelig gerne have, hvis folk vil blive ved med at hjælpe med at lede efter hende, og man må meget gerne kontakte mig på Facebook. Jeg har efterhånden et nogenlunde overblik over, hvor der har været ledt og kan pege folk i den rigtige retning, så vi kan komme rundt over det hele, siger Brian Arnsfeldt Hansen.

Politiet har ifølge Søren Ravn-Nielsen heller ikke noget at indvende mod den frivillige eftersøgning, men gør opmærksom på, at finder man noget mistænkeligt, skal man ikke begynde at pille ved det.

- Så skal man kontakte os om det, siger han.

Det kan ske ved at ringe på telefon 114.

Alle eftersøgningssteder er ifølge Søren Ravn-Nielsen lige så gode som andre på nuværende tidspunkt:

- Vi har ikke belæg for at sige, at der er bestemte steder, der er bedre at lede i end andre, siger han.

