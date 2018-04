Det var Færgegårdsvej 114, der brændte. Husets ejer Keld Danefred ansøgte for en måneds tid siden om byggetilladelse, så han efter endt ombygning kan udleje ejendommen til fester. Foto: Claus Vilhelmsen

27-årig mand fængslet efter påsat brand

Politiets efterforskning af en brand på Færgegårdsvej 114 i Vordingborg mandag 16. april har nu ført til, at en 27-årig mand fra Vordingborgområdet er blevet anholdt og sigtet for brandstiftelse. Han blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre, hvor han blev varetægtsfængslet fire uger, skriver Sjællandske.

Branden startede i trappeopgangen til første sal og fik godt fat i huset. Beboerne blev reddet i sikkerhed og tilset af en læge.

- Vi har efterfølgende foretaget brandtekniske undersøgelser, og konklusionen er, at branden har været påsat, fortæller politikommissær Jacob Fosgerau, der leder efterforskningen af sagen.

Fordi sagen er kørt for lukkede døre, har politiet ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt. Efterforskningen kører, og Jacob Fosgerau vil ikke sige, om den 27-årige bor i huset eller har anden tilknytning til det.

Ejendomsmægler Keld Danefred Nielsen, der ejer Færgegårdsvej 114, ved ikke, hvem den 27-årige er.

- Jeg kender ham ikke, og jeg vil lade politiet om at efterforske sagen, siger han. Han er »utroligt ked af« branden, men glad for, at ingen er kommet til skade.

Efter branden er de to øverste lejligheder ubeboelige, og beboerne er genhuset.

- De bliver ikke til at bo i de første måneder. De er sodet til, og der er vand efter brandvæsenet, oplyser Keld Danefred.

- Jeg kæmper en kamp med forsikringsselskabet om at få to familier i stueetagen genhuset også. Der er meget vand i bygningen, i skunkene og etageadskillelsen, og gipsplader kan falde ned i hovedet på dem. Jeg mener, de er i livsfare, siger Keld Danefred.

I sidste måned ansøgte han om byggetilladelse, så festlokalerne i bygningen kunne blive ombygget og isoleret efter klager fra genboerne. Men branden har standset de planer - i hvert fald indtil videre.

- Jeg er blevet nødt til at trække i håndbremsen, erklærer Keld Danefred Nielsen over for Sjællandske.