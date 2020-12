Se billedserie Ca. 300 arbejder på at bygge den ny Storstrømsbro i øjeblikket, og af dem er rundt regnet 40 procent udlændinge. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

230.000 udlændinge arbejder i Danmark

Vordingborg - 11. december 2020 kl. 18:30 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Antallet af udlændinge, der arbejder her i landet, toppede inden coronakrisen med 230.000 fuldtidsbeskæftigede. Det svarer til ca. 10 procent af den samlede arbejdsstyrke.

Tallet kommer fra Dansk Arbejdsgiverforenings analyseafdeling, som ser det som et stort plus, at mange jobs bliver besat af udlændinge.

- Det har en høj værdi for dansk økonomi. Vi har brug for arbejdskraften, og vi kan ikke se, at de fortrænger danske arbejdere. De betaler skat i Danmark og bidrager dermed til det danske samfund. Det er helt klart en overskudsforretning, og vi ser det ikke som et problem, at de sender penge hjem, for vi har brug for deres kompetencer, siger Birgitte Nymark, chefkonsulent i DA og fortsætter:

- Personer fra EU, der har opholdstilladelse til erhverv, og som ikke har en familie med til Danmark, bidrager i gennemsnit med 127.000 kr. årligt til de offentlige finanser. Personer på beløbsordningen fra lande uden for EU bidrager endnu mere. De bidrager gennemsnitligt årligt med 296.000 kr., hvis de ikke har familie med til Danmark.

Løn

Danmarks Statistik (DS) har gjort op for sn.dk, hvor meget udlændingene har fået i løn, men her det vigtigt, at DS har en anden udregningsmetode for antallet af udlændinge. DS har lavet en afgrænsning, så en udlænding er en udenlandsk statsborger, der har arbejdet i Danmark i et år eller mindre.

Dvs. at har en udlænding arbejdet i Danmark i mere end et år, regnes han/hun ikke længere med i statistikken. Så er de blevet »danske »arbejdere.

Dermed kan polske håndværkere eller italienske broarbejdere sagtens have været her længere uden at være med i statistikken, for måske er nogle blevet hængende, som har været med på andre projekter.

Ifølge DS arbejdede 54.375 udlændinge i Danmark i 2010, mens tallet har været nogenlunde det samme op gennem 10'erne. I 2019 er tallet steget til 58.134.

I 2010 fik de i alt udbetalt 15.924 milliarder kroner. Det tal er i 2019 steget til 22.093 milliarder kroner. Det er mere end både stigningen i arbejdsstyrken berettiger til og også mere end inflationen.

Nu kunne det være interessant at vide, hvor meget de så sender hjem til deres familier, men det er der ikke målt på. Det vil også være svært at gøre op, for mange af dem kommer fra europæiske lande, og de kan tage pengene i lommen og køre hjem. En del af pengene vil dog blive brugt i Danmark, for de skal have mad og drikke og andre fornødenheder, mens de arbejder her.

Mange forskellige erhverv

Udlændingene arbejder i mange forskellige erhverv, men det er meget ulige fordelt. Et af Danmarks største byggeprojekter er Storstrømsbroen. Der arbejder i øjeblikket omkring 300 mennesker.

- Det er nok halvt danskere og halvt udlændinge, siger pressechef Christian Lemvigh fra SBJV først, men da han får Danmarks Statistiks definition at vide, ændrer han det til 60 procent danskere og 40 procent udlændinge.

Jan Petersdotter er fra Flensborg, men

pendler til Nordfalster, hvor han arbejder

som kranfører på en borerig. Riggen banker

rør ned i havbunden til den ny Storstrømsbro.

Foto: Thomas Olsen



Det er SBJV, der står for byggeriet af den ny Storstrømsbro.

- En del har bygget Metro og andre ting og er blevet hængende, siger han.

Han regner med, at arbejdsstyrken peaker ved 450-500 personer næste sommer, når betonelementerne skal konstrueres.

- Så kører vi nok i døgndrift, mener han.

Danskere i udlandet

Selvom Danmark importerer arbejdskraft, betyder det ikke, at landet opsuger alle danske arbejdere. 20.434 arbejdede i udlandet sidste år ifølge Dansk Statistik, og de tjente i alt 8.908 milliarder.

Det er en kraftig stigning siden 2010, hvor 13.471 personer arbejdede i udlandet, og de tjente »kun« 5.198 milliarder.

- Der er helt klart en gevinst i, at folk rejser ud, først og fremmet på grund af de kompetencer, de kommer hjem med, mener Birgitte Nymark.

Det hele er blevet mere internationalt. Hvordan tallene for 2020 så kommer til at se ud, bliver interessant at se med baggrund i Covid-19.