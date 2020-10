230 fartbilister snuppet på motorvej

Politiet klippede lystigt i kørekort, da der lørdag mellem klokken 14 og 20 blev gennemført en fartkontrol på Sydmotorvejen ved Vordingborg.

230 bilister blev noteret for at køre for stærkt. 33 fik et klip i kørekortet og fir en betinget frakendelse.

Der var hastighedsbegrænsning på 90 km/t op den målte strækning, men hurtigste bilist kørte 169 km/.