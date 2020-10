- Jeg havde hellere set, at flere var kommet i job, men den sidste tredjedel kan glæde sig over, at de har en tilknytning til arbejdsmarkedet, siger formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse Anders Andersen (S). Foto: Thøger Raun

Send til din ven. X Artiklen: 2/3 på førtidspension efter resourceforløb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

2/3 på førtidspension efter resourceforløb

Vordingborg - 20. oktober 2020 kl. 06:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Andelen af borgere, der kommer i ressourceforløb for at få afklaret deres situation og udviklet deres jobmuligheder, falder til stadighed i Vordingborg Kommune.

Samtidig ender mange på førtidspension. 67,4 procent af alle, der fuldfører et ressourceforløb, får førtidspension i den anden ende. Det er ca. otte procent mere end gennemsnittet for Sjælland.

Tallene overrasker ikke formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse Anders Andersen (S).

- Generelt er vores borgere i en dårligere sundhedstilstand end borgere længere nordpå. Jeg havde hellere set, at flere var kommet i job, men den sidste tredjedel kan glæde sig over, at de har en tilknytning til arbejdsmarkedet, siger han.

Lange ressourceforløb

I Vordingborg Kommune er andelen af personer i ressourceforløb de seneste år faldet fra 163 fultidspersoner i 2017 til 125 fultidspersoner i 2019. Varigheden af et ressourceforløb for de borgere, som afsluttede et forløb i 2019, var i gennemsnit tre år og en måned. Borgere over 40 år er i forløbet lidt længere og modsat for dem, som er yngre. Men varigheden er stigende, og det har den været siden 2017.

Stikprøver i 25 kommuner foretaget af Deloitte viser, at borgere over 40 år især indstilles til ressourceforløb på helt op til fem år. Der er Vordingborg Kommune hurtigere til at opnå en afklaring og tage en beslutning om, hvad der skal ske efterfølgende.

I de 25 kommuner halter det med at opstille et konkret uddannelses- og jobmål, når et ressourceforløb indledes. Det sker ikke i 45 procent af sagerne. Udfordringen forstærkes i takt med, at planen omsættes til faktiske aktiviteter. I indstillingen fra rehabiliteringsteamet og i den indsatsdel, der efterfølgende skal omsætte indstillingen til konkrete indsatser, er der ikke konkrete job- eller uddannelsesmål i omkring 80 procent af sagerne.

I Vordingborg Kommune forelægger i hovedparten af sagerne Uddannelses- eller jobmål. Men i forvaltningen er der en erkendelse af, at målene ofte er af en mere overordnet karakter som f.eks. at »opnå tilknytning til arbejdsmarkedet«. I et oplæg til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, skriver en sagsbehandler:

»Der arbejdes sammen med borgerne i processen om at gøre målene mere konkrete, og det er ligeledes et fremadrettet opmærksomhedspunkt.«