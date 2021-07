23-årig ville ikke stoppe for politiet - væltede ned i buskads

En politipatrulje stod midt i en hastighedskontrol på Københavnsvej mellem Ørslev og Vordingborg, da knallertkøreren kom kørende uden styrthjelm. Politiet forsøgte at standse ham, men han fortsatte tværs over vejen og ind i en rundkørsel, hvor han kørte den forkerte vej rundt. Her drejede han ned ad en sidevej. Politiet satte efter ham, man da de fandt ham, var han væltet i et buskads. Betjentene kunne dog hurtigt konstatere, at han ikke var kommet noget til.

Det er tale om en 23-årig mand fra Vordingborg, der blev anholdt og sigtet for ikke at rette sig efter politiet og for at køre den forkerte vej i rundkørslen. En narkometertest gav udslag for amfetamin, og da han heller ikke havde noget kørekort, blev han derfor sigtet for narkokørsel og kørsel uden førerret. Han blev sigtet for at køre på en ulovlig knallert, ligesom ejeren af knallerten blev sigtet for at overlade den til en person, der ikke lovligt kunne køre den.