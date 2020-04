Kun bestyrelsen og brugsuddeler Anders Madsen deltog i Superbrugsen Lendemarks generalforsamling - en lille, eksklusiv forsamling på blot ni personer. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: 2019 blev Superbrugsens bedste år nogensinde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

2019 blev Superbrugsens bedste år nogensinde

Vordingborg - 27. april 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor generalforsamlinger i Lendemarke Brugsforening normalt er en festlig affære, var det en noget mere afdæmpet forestilling, der fandt sted i et mødelokale i Superbrugsen lørdag.

Medlemmer var der nemlig ingen af, i stedet måtte bestyrelsen holde sit møde i ensom majestæt. Det forhindrede dog ikke formand Michael Larsen i at se tilbage på 2019 med glæde, for årets omsætning nåede helt i top med lige under 103 millioner kroner i omsætning - det bedste resultat nogensinde og en fremgang i forhold til 2018, som ellers i sig selv var et rekordår.

Fremgangen har fundet sted, selvom Superbrugsen i de seneste fire-fem år har kørt en målrettet strategi om at sætte prisen ned på en lang række af de mere gængse varer, som i følge Michael Larsen nu ligger prismæssigt på samme niveau som i discountbutikker.

Strategien er lig den med »faste lave priser«, som COOP kører generelt, men hvor andre brugser kun har sat prisen ned på omkring 1000 varer, er man i Superbrugsen Lendemark gået endnu længere og har nedsat omkring 4000 varer.

- Da vi er en selvstændig brugsforening, kan vi selv bestemme priserne, så vi har lagt omkring 3000 varer oveni. Og ja, det er voldsomt, men det er det, der skal til for at konkurrere, siger Michael Larsen, der også konstaterer, at indsatsen har trukket flere kunder gennem butikkerne.

Strategien er blevet videreført i DagligBrugsen Fanefjord, som Lendemark Brugsforening overtog i 2018, og som i 2019 - det første fulde regnskabår efter overtagelsen - solgte for 19,6 millioner kroner og havde en kundefremgang på fem procent. Samlet set endte de to butikker med et resultat på 2,1 millioner kroner efter skat.