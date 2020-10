20-årige Omran er taknemmelig for livet

Familien blev af Røde Kors sejlet til Italien, hvor organisationen tog sig af dem, inden familien på egen hånd fortsatte deres rejse op gennem Europa for at ende i Danmark, hvor de søgte asyl.

I Vordingborg begyndte Omran Abodrah selv at hjælpe til hos Røde Kors. Som en af de få flygtninge beherskede den dengang 15-årige dreng engelsk i en sådan grad, at han kunne fungere som tolk for de øvrige syriske flygtninge, når de havde brug for det ved lægebesøg og andre møder med det offentlige Danmark.