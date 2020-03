20-årig sigtet for spritkørsel efter færdselsuheld

Mandag klokken 8.09 kom en 20-årig mand uden fast bopæl kørende ad Hovvejen lidt nord for Vordingborg. Han mistede herredømmet over bilen og kørte frontalt sammen med en anden bil, som havde en 27-årig mand fra Slagelse som fører. Da politiet kort efter ankom til uheldsstedet, viste det sig, at den 20-årige ikke havde noget kørekort, og han virkede desuden påvirket af enten spiritus eller stoffer. Uheldsbilen havde derudover nedslidte dæk. Han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, for spiritus- og narkokørsel og for at køre med nedslidte dæk. Den 20-årige blev kørt til sygehuset i Køge til et tjek, og her blev der taget blodprøver, så det kan fastlægges, om han har været påvirket. Den 27-årige i den anden bil kom ikke noget til ved uheldet.