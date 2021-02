20-årig fængslet: Sigtet for drab på kvalt kvinde

En 39-årig kvinde blev lørdag fundet død i et buskads på Oringe i Vordingborg.

Ved søndagens grundlovsforhør blev en 20-årig mand sigtet for at have kvalt kvinden på et ukendt sted. Den 20-årige havde ifølge TV 2 Øst flere mindre skrammer i ansigtet. Han blev sigtet for manddrab, straffelovens paragraf 237, men nægter sig skyldig.

TV 2 Øst oplyser endvidere, at der er flere vidner i sagen, hvoraf flere af dem psykisk syge, og fordi politiet mener, at der muligvis er en eller flere gerningsmænd.

Politiet modtog anmeldelsen kl. 13.19. Det er oplyst, at den 20-årige mand har relation til afdøde. Hvor tæt oplyser politiet ikke.