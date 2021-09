Se billedserie Daglig leder Britta Lund med nogle af dagens gæster.

20 år som fast redningsplanke

Vordingborg - 08. september 2021

Egehuset, der er et dagtilbud for borgere med demens, kunne i sidste uge fejre 20 års jubilæum. - Man gør sig ingen begreber om, hvor godt det er, lyder det fra dem, der gennem tiden har haft brug for huset.

I sidste uge kunne Daghjemmet Egehuset i Mern fejre 20 års jubilæum. Egehuset er et dagtilbud til både yngre og ældre borgere med demens og Britta Lund, der er daglig leder af stedet fortæller, at den primære opgave for huset er, at brugerne får gode positive oplevelser i dagligdagen.

- De kan godt være lidt triste, når de kommer, siger hun og fortæller at opgaven så er at sikre, at de er i godt humør, når de sidst på dagen tager hjem igen.

Dén mission synes at lykkes.

Jens Andersen kommer dagligt i Egehuset og til jubilæet har han taget sin hustru Winnie Andersen med.

- Vi kan ikke undvære Egehuset. Man gør sig ingen begreber om, hvor godt det er. Det er hele Jens' liv at kunne komme her, siger Winnie og Jens bekræfter.

- Her har Jens ferie fra mig, og jeg har ferie for ham, siger hun.

En anden af dagens gæster er Susanne Nielsen, der er nabo til Egehuset. Hun og hendes mand Henning hjælper alt det de kan. De klipper hæk og fræser haven og kører haveaffald væk, når der er behov for det.

- Vi passer også hønsene og fuglene i weekenden, fortæller Susanne Nielsen, der er glad for at kunne hjælpe til.

- Vi nyder det og vi hjælper i den grad, vi kan, siger hun og synes at Egehuset er et fantastisk tilbud.

- Og man ved jo aldrig; det kan jo være, man selv en dag får brug for det, siger hun.

- De er guld værd. Hvis ikke vi havde dem, så Egehuset ikke ud, som det gør, konstaterer Britta Lund.

Egehusets mange andre naboer fik i øvrigt at mærke, at huset fejrede jubilæum:

- Vi havde bestilt lagkage til 40 personer, men den var kæmpe stor; der var mindst til 100 personer, fortæller Britta Lund, der derfor delte lagkage ud til naboerne efter festen.

Det bedste sted Blandt jubilæumsgæsterne er en gruppe på otte kvinder, der tidligere har haft stor berøring med Egehuset, fordi deres ægtefæller har været ramt af demens og derfor har brugt huset meget.

- Det er det bedste sted, man kan have sine pårørende. Det er ikke institutionspræget, siger Susanne Dall, der har været fuldstændig tryg ved at overlade sin mand til personalet på Egehuset.

Samtidig har hun oplevet, hvordan personalet formår at tage hånd ikke bare om den demente, men også om de pårørende.

I dag er der ingen af de otte kvinder, der har daglig kontakt til Egehuset. Nogle af ægtefællerne er døde, andre er kommet på plejehjem. men de otte kvinder mødes stadig en gang om måneden.

- Det betyder rigtig meget at have nogen at mødes med, siger Susanne Dall og de øvrige kvinder nikker samstemmende.

- Man kan spejle sig i hinanden og høre, hvordan de andre kringler en situation og man får altid opbakning, og behøver ikke pakke sine ord ind, fortsætter Susanne Dall og Hanne Hansen supplerer:

- Man bliver altid forstået.

Kvinderne lægger ikke skjul på, at det er enormt hårdt at være pårørende til en med demens og Egehuset er stedet, der giver både den demente og den pårørende et pusterum.

- Egehuset gør, at vi som pårørende har fri seks timer midt på dagen. Ellers overlever man ikke i det, siger Birgit Lejre.

- Men selvom vi har det frirum, så tager det år at komme over det bagefter, fortsætter hun og Rita Reib supplerer, at man som pårørende er på alle døgnets timer og samtidig ændres ens forhold til ægtefællen.

- Man går jo fra at være hustru/mand til at være hjælper, siger Hanne Hansen.

- Ens ægtemand forsvinder stille og roligt, tager Susanne Dall over og Hanne Hansen fortæller at hun nogen gange oplever at hendes mand godt ved, hvem hun er, når hun besøger ham på plejehjemmet, andre gange er hun bare en der kommer og går tur med ham.

- Der burde være nogle flere steder som det her, så man ikke kommer ind i en institution eller en afdeling på et plejecenter, mener Susanne Dall.

- Det er jo som et hjem her, supplerer Rita Reib.

Da det hele startede Kjeld Jørgensen var den, der i sin tid fik Daghjemmet Egehuset op at stå under den daværende Langebæk Kommune. Og han er naturligvis med til dagens jubilæumsfest.

Han fik i sin tid bevilget to millioner kroner og for dem skulle han både købe et hus, indrette det og få det op at køre.

Dengang for 20 år siden var der otte ansatte i Egehuset, herunder den nuværende leder Britta Lund, og de ansatte var dels i huset om dagen, dels kørte de ud til borgerne om aftenen.

Fakta Daghjemmet Egehuset ligner et hjem og ikke en institution. Her er otte pladser og målet er at bevare brugernes færdigheder længst muligt og skabe livskvalitet.

Brugerne deltager i de daglige gøremål som for eksempel at passe høns og fugle, haveopgaver og praktiske opgaver indendørs.

Der serveres frokost hver dag og derudover vægtes det sociale samvær. Her bliver sunget, lavet gymnastik, spillet spil, lyttet til musik, quizzet gået ture samt kørt på ture. Med årene ændrede strukturen sig; nogle af de ansatte kom tilbage i døgnplejen, men Britta blev i Egehuset og er her i dag sammen med Inger Hansen, der har arbejdet her de seneste 15 år.

- Det er flot, at sådan et initiativ får lov at stå, synes Kjeld Jørgensen, der har haft mange gode oplevelser i huset gennem årene. Således var han på Agersø for at hente fugle til stedets voliere og han fik lavet en hønsegård.

- De gamle elskede at gå ned til hønsene med kartoffelskræller, fortæller han og oplevede at det netop var noget de ældre kunne huske fra deres egen barndom.

I dag har mange af brugerne haft en anden barndom og er ikke nødvendigvis vokset op på en gård. Derfor må Egehuset også hele tiden udvikle sig.

- Det er nogle andre ting, der skal til for at vække folks hukommelse, siger han. Hvor brugerne tidligere har haft en barndom i for eksempel 1940'erne, der er der i dag brugere, der kun vil kunne huske tilbage til 1960'erne eller endda 1970'erne.

Jubilæet blev markeret i Daghjemmet Egehusets

