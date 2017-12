Se billedserie Stemningen var høj i det nyvalgte byråd, da det stillede op til fotografering mandag. Marie Hansen, nyvalgt DF?er helt til venstre, var ved at komme for sent, og Kirsten Overgaard fra Venstre på første række beholdt sin plads, men havde svært ved at sidde stille, til fotograferingen var overstået - som det ses på den svingende hårpragt. Foto: Poul Poulsen

19 ud af 29 stemte for Smed som borgmester

Vordingborg - 05. december 2017

Der stod ikke kun 17, men 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen bag, da Mikael Smed mandag aften blev valgt som borgmester for de kommende fire år. To medlemmer af Dansk Folkeparti, ordfører Heino Hahn og nyvalgte Marie Hansen stemte for, mens partifællen John Pawlik undlod at stemme.

Bag konstitueringen, som blev aftalt på valgnatten, står Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Radikale og Alternativet, i alt 17 mandater.

Stem på Seiding

Else-Marie Langballe Sørensen, SF, foreslog Mikael Smed til borgmesterposten, mens Venstres Bo Manderup foreslog genvalg af Michael Seiding Larsen.

- Fordi han har gjort det godt.

Det mest vidtgående af de to forslag, et skifte på borgmesterposten, kom til afstemning først, og Mikael Smed var valgt med 19 af 29 stemmer. Venstre, konservative og den ene DF'er undlod at stemme, og ingen stemte imod.

Malurt i bægeret

Bo Manderup benyttede sig af lejligheden til at dryppe lidt malurt i Socialdemokratiets bæger med konstateringen af, at partiet ikke kom med i i drøftelserne om konstituering på valgnatten.

- Vi bød os til flere gange og måtte konstatere, at der ikke var nogen interesse. Men pas godt på borgmesterkæden, den er kun til låns, lød det fra Bo Manderup.

- Det forløb var vist ikke meget anderledes end det for fire år siden, kom det hurtigt fra Poul A. Larsen, og Mikael Smed replicerede, efter at have takket for tilliden, med, at han godt vidste, den kun var til låns.

- På et tidspunkt skal jeg aflevere den igen, men det bliver først om mange år.