Politiet måtte rykke ud, da en ung mand havde trruet et vidne i en banderelateret retssag. Foto: Thomas Olsen

19-årig truede vidne

En 19-årig mand blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør og herefter varetægtsfængslet frem til 17. maj. Han er sigtet for at have truet en anden mand, der havde vidnet i en straffesag fra bandemiljøet, som blev behandlet i retten i Nykøbing Falster.