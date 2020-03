18 ansøgere til stillingen som ny jobcenterchef

- 18 har søgt, og en del af dem har erfaring inden for området, fortæller direktør for Social og Arbejdsmarked Helle Linnet og tilføjer:

- Jeg er glad for, at der er nogle at vælge imellem.

I alt 12 mennesker skal mødes for at tale med ansøgerne, og det er selvfølgelig helt håbløst i disse tider, hvor man ikke må mødes mere end 10 af gangen og i øvrigt skal holde to meters afstand. Alle, der kan, arbejder hjemme, og det vil være imod alle anvisninger at holde ansættelsessamtaler. Så det er nok tvivlsomt, om stillingen besættes 1. juni.cv