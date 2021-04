Artiklen: 18-årig sigtet for drab efter brand i lejlighed

Sagen om en brand i en lejlighed i Nyråd ved Vordingborg har nu udviklet sig, efter en 18-årig mand er blevet anholdt og sigtet for drab. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi modtog lørdag klokken 01.27 en anmeldelse om brand i en lejlighed i Kirsebærplantagen. Da politi og brandvæsen kom til stedet var lejligheden overtændt. Efterfølgende blev en omkommet person fundet i lejligheden. Den omkomne person er nu identificeret som en 18-årig kvinde. Familien er underrettet, oplyser politiet.

De kriminaltekniske undersøgelser har fastslået, at der er tale om drab, idet den dræbte er tilføjet flere knivstik.

Politiet har klokken 12.10 anholdt en 18-årig mand fra Sydsjælland, der sigtes for drabet på den 18-årige kvinde. Han erkender at have været på gerningsstedet. Politiet kan endnu ikke oplyses noget om motiv.