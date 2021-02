Allerede i juli 2019 besluttede Udvalget for Klima og Miljø, at der skal plantes træer på dette sted. Dengang var en skovfond i spil, men nu er det statslige og kommunale penge. Foto: Claus Vilhelmsen

1,7 mio. kroner til bedre natur og renere vandløb

Vordingborg - 19. februar 2021 kl. 06:04 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Genslyngning af vandløb, skovrejsning, bekæmpelse af invasive arter og meget mere er ambitionerne for kommunens natur- og vandløbsområde for 2021.

Pengene blev bevilget allerede i anlægsbudgettet, men først nu sættes der konkrete projekter på.

1.688.731 kr. lyder måske ikke af meget, men vandløbsmedarbejder Birgitte Apel Jacobsen oplyser, at hovedparten af pengene til de forskellige projekter kommer fra staten. Kommunen skal så lægges ekstra penge oveni.

Forvaltningen har udarbejdet to prioriteringslister for henholdsvis natur- og vandløbsområdet.

Som 1. prioritet på naturområdet har administrationen ud fra kommunens handleplaner for Natura 2000 områderne udarbejdet forslag til i alt tre projekter. Dertil kommer et projekt, der omhandler skovrejsning.

I havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund skal invasive arter bekæmpes, og bestemte naturtyper skal fremmes i henhold til natura 2000-handleplanen. Det koster 200.000 kroner.

Ræve skal bekæmpes mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde. Det er sat til knap 140.000 kroner.

Fra i år skal Klintholm Gods selv stå for naturpleje i Busemarke Mose og Råby Sø. For at aflevere det ordentligt bekoster kommunen 200.000 kr. for foretage forskellige naturplejetiltag i mosen. Det sker i forbindelse med implementering af Natura 2000 handleplan for prioriterede naturtyper og arter.

Endelig er der skovrejsningsprojektet ved Ørslev, som Sjællandske tidligere har skrevet om. 120.000 kroner bruges bl.a. på åbning af en delstrækning af det rørlagte vandløb Ellerenden, samt etablering af en sø på arealet. Derudover bidrager midlerne til den øvrige plantning, renholdelse og hegning i forbindelse med skovrejsningen. Arealet står i dag som landbrugsjord.

Vandløb og søer

På vandløbsområdet er der opsat otte projekter. Der skal gennemføres vådområdeprojekter, restaureringer og åbninger af vandløb som en del af vandområdeplan et og to. Herudover er der projekter, som skal sikre, øge og udbrede bestanden af brakvandsgedder og brakvandsaborre. Forvaltningen ser her et stort potentiale for øgning af lystfiskerturisme.

Der skal laves vandløbsmålinger, og der skal skabes et overblik over de muligheder, der er for større sammenhængende klima-, natur- og lavbundsprojekter i kommunen.

Vandkvaliteten i Ambæk Bæk skal forbedres, så der bliver bedre forhold for fisk, flora og fauna i vandløbet. Brakvandsfisk skal have det bedre, da Ambæk Bæk er saltvandspåvirket.

- Vi har lavet forundersøgelser i Ambæk Å. Sluseporten skal flyttes længere op, så der bliver en mere naturlig forbindelse mellem naturen ved Roneklint og havet, forklarer Birgitte Apel Jacobsen.

Passage for ørreder

I forbindelse med efterbehandlingen af grusgraven vest for Risby Å skal åen sættes i forbindelse med den nederste grusgravssø. Det vil sikre fiskepassage for havørreder og skabe adgang for brakvandsaborre til gydeområder i grusgravssøen.

Ved Præstø skal den øverste del af Vasebækken åbnes, så den rørlagte del blotlægges. Det vil sikre fiskepassage for havørreder og skabe adgang for brakvandsaborre til gydeområder i grusgravssøen.

Endelig skal der gøres noget ved Rosenfeldt Landkanal ved Stuby. De tophængte sluser skal ændres til sidehængte, og bygværket skal renoveres. Idéen er at skabe fiskepassage til Rosenfeldt Landkanal.