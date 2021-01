Rutebilstationen i Præstø har gennem flere år været scenen for vold, hærværk og larm, der har ført til utryghed for mange af byens borgere. Foto: Peer Rasmussen

17-årig frifundet for grov vold ved rutebilstationen i Præstø

Hvis en 17-årig tiltalt for grov vold ved Retten i Nykøbing Falster torsdag var blevet dømt, havde det været en ganske alvorlig sag for ham.

Anklagerfuldmægtig Laura Rahbek fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ville have ham ind at bure i otte måneder for at have slået en psykisk og fysisk handicappet med knytnæver påmonteret ringe, der har samme effekt som knojern. Det skulle have fundet sted på Præstø Rutebilstation 7. december 2020.