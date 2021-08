Se billedserie Johanne Sørensen på 6 år, som er FDFer har været med til at indsamle affald 5 gange i Præstø i de seneste 2 måneder. Der ligger ofte meget affald på det grønne areal ved springvandet på Havnevej. Foto: FDF

1617 cigaretskodder smidt på en enkelt uge

Vordingborg - 09. august 2021 kl. 05:18 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Man skulle tro, cigaretskodder i naturen er et lille problem, eftersom antallet af rygere er gået ned. Men alligevel kunne FDF Ørslev-Vordingborg samle 1617 skodder ind på en enkelt dag, og da de havde været ude og samle affald ind ugen før, er de mange skodder smidt på en uge.

- Hvis man laver et lille regnestykke og forudsætter at nævnte antal cigaret skodder er det, der bliver henkastet i centrum i gennemsnit hver uge, så når vi op på at der vil blive smidt næsten 22.000 cigaret skodder i Præstø Centrum i løbet af de tre sommermåneder juni, juli og august, siger Henrik Sørensen, kredsleder hos FDF Ørslev-Vordingborg.

- Hvis man lægger det sammen med alt det andet affald der bliver indsamlet, så kan man jo hurtigt regne ud at byen ville komme til at ligne en losseplads, hvis ikke der var nogen der samlede affaldet op, og det er der heldigvis nogen der gør, tilføjer han.

Kilde: Filippinsk lov Kommunen har i år lavet en særlig aftale med forskellige frivillige organisationer om, at de kan tjene en skilling for at samle affald i løbet af sommeren. Det er et af de tiltag, som kommunen har sat i verden for at hjælpe foreningerne efter corona-krisen. Udover FDF er der en gruppe af frivillige, der kalder sig for Præstø Patrioterne, som i samarbejde med Præstø Handelsforening samler affald en gang om ugen hele året.

Der er også en Facebookgruppe, der kalder sig »Bevægelsen mod affald i Naturen - Vordingborg Kommune«. Det er en offentlig gruppe med 232 medlemmer.

Kampagne

- Ej hvor vildt. Hvor er det vildt. Hvor er de seje, udbryder Else-Marie Langballe Sørensen (SF), formand for Udvalget for Klima og Miljø, da hun hører, hvor meget affald, FDF'erne har samlet ind.

I 2028 organiserede det nystartede udvalg en kampagne, der skulle få folk til at tage deres cigaretskodder med sig.

- Vi købte blandt andet en masse engangs-askebægre, som vi delte ud til arrangementer som Festugen og Folkemødet på Møn. Det kan da godt være, at vi skal overveje en ny kampagne, tænker hun højt.

I det daglige er hun skolelærer, og under Danmarks Naturfredningsforenings sidste indsamling var klassen ude at samle ind.

Kommunale ressourcer

Men hvorfor skal det overhovedet være nødvendigt at samle skrald op efter andre? Hertil siger Henrik Sørensen:

- Det er rigtigt prisværdigt, at der er nogen der vil udføre denne opgave, men på en eller anden måde er det jo også lidt skævt, at man skal bruge kommunale ressourcer, eller at frivillige skal bruge deres tid på at samle affald efter andre personer. Det ville jo være meget nemmere hvis alle i første omgang kunne overkomme at finde en skraldespand til deres affald, og så ville det jo også være en gevinst for miljøet.

- Vi kommer nok aldrig denne affaldsproblematik til livs, erkender han.

- Men hvis der indimellem bliver sat fokus på det, så kan det jo være at vi kan arbejde hen imod, at der er flere og flere, der finder ud af at komme af med deres affald på en ordentlig måde, siger han.